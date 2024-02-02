Xiaomi bir süredir yeni yazılımı olan HyperOS güncellemesi üzerinde çalışıyor. Yazılım Xiaomi 14 ile birlikte Çin’de tanıtıldı. Geldiğimiz noktada bugün ise Redmi Note 12 Pro HyperOS güncellemesi yayınlandı.

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Güncelleme 2 GB büyüklüğünde. Eğer Redmi Note 12 Pro kullanıyorsanız ve halen Redmi Note 12 Pro HyperOS güncellemesi almadıysanız, Ayarlar> Cihaz Hakkında> MIUI sürümü kısmından güncellemelerinizi manuel olarak kontrol edebilirsiniz.

Redmi Note 12 Pro HyperOS güncellemesi ile birlikte neler sunuyor?

Akıllı telefon Full HD+ çözünürlükte bir ekran ile birlikte geliyor. Bu ekran 120 hz ekran yenileme hızını destekliyor. HDR 10+ desteğine sahip olan ekranda AMOLED bir ekran paneli kullanılıyor.

Redmi Note 12 Pro kaputun altında Snapdragon 732G yonga seti ile birlikte geliyor. Bu yonga setine üç farklı RAM ve depolama seçeneği eşlik ediyor:

6 GB RAM +128 GB dahili depolama

8 GB RAM +128 GB dahili depolama

8 GB RAM +256 GB dahili depolama

Snapdragon 732G yonga seti gücünü 67W kablolu hızlı şarj desteğine sahip 5000 mAh büyüklüğünde bir bataryadan alıyor.

Kamera tarafında ise akıllı telefon üçlü bir arka kamera kurulumu ile birlikte geliyor. Bu arka kamera kurulumunda bizleri 108 MP çözünürlüğünde bir ana kamera karşılıyor. Bu ana kameraya 8 MP çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera ve 2 MP çözünürlüğünde bir makro kamera eşlik ediyor. Ön tarafta ise selfieler ve görüntülü aramalar için 16 MP çözünürlüğünde bir ön kamera bulunuyor.