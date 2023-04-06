Not: Bu videodaki ürün Xiaomi Türkiye tarafından tedarik edilmiştir.

Xiaomi dün yaptığı lansman ile yeni Redmi Note 12 Serisi’ni tanıttı. Seride iki farklı model bulunuyor. Bunlardan birisi Redmi Note 12 standart versiyon bir diğeri ise Redmi Note 12 Pro. Biz de bugün satışa çıkan baz modelin nasıl bir kamera performansı olduğuna göz attık.

Peki siz Redmi Note 12 kamera performansı hakkında neler düşünüyorsunuz? Sizce segementindeki iyi kameraya sahip olan telefonlardan biri mi? Yorumlara bekliyoruz.

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