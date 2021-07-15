Akıllı Telefonlar
Redmi Note 10 5G İncelemesi | EN UCUZ 5G’Lİ TELEFON
Redmi Note ailesi herkes tarafından sevilen, beğenilen, tercih edilen ve kullanılan telefon modellerinden bir tanesi. Redmi Note 10 ailesi tanıtıldığı zaman Redmi Note 9 ailesi gibi ilgi göreceği kesindi. Nitekim de öyle oldu diyebiliriz. Ayrıca ailedeki 5G destekleyen tek telefon olarak da dikkat çekiyor.
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Redmi Note 10 5G’nin tasarımına bakacak olursak ailenin diğer üyelerine fazlasıyla benziyor. Çok şık yeşil rengi elimizde olan modelin arka kapağında REDMI yazısının hemen yanına konumlandırılan 5G ibaresi mevcut. Parmak izi güç tuşuna entegre olan modelde ses tuşları da sağ tarafa yerleştirmiş. 161.8 x 75.3 x 8.9 mm ebatlarında, 190 gram ağırlığında ve gri, gümüş, mavi, yeşil renklerinin olduğunu da söyleyelim.
Ekran tarafında Redmi Note 10 ailesinden farklı olarak IPS LCD bir ekran kullanıyor. 6.5 inç FHD+ 90Hz panel kullanan model AdaptiveSync ekran özelliğine sahip. Yani 30 Hz/50 Hz/60 Hz/90 Hz arasında değişken bir ekran teknolojisini içerisinde barındırıyor. 500 nit parlaklık maksimum parlaklığın yanında 405 ppi piksel yoğunluğu bizlere sağlıyor. Ek olarak da Corning Gorilla Glass 3 ile korunuyor.
Performans konusunda ilk defa bir telefonda deneyimlediğimiz MediaTek Dimensity 700 5G işlemcisi bulunuyor. Bu işlemciye Mali-G57 MC2 grafik birimi eşlik ediyor. Bizim elimizde ki modelin 4GB RAM, 128GB hafızaya sahip. Ek olarak da LPDDR4x RAM ve UFS 2.2 depolama biçimini destekliyor. Android 11 ve MIUI 12 arayüzü ile gelen modelde FM Radyo da bulunuyor.
Kamera kısmında 48 MP çözünürlüğünde f/1.8 diyafram değerinde bir ana kamera bulunuyor. İkinci kamerası ise 2 MP çözünürlüğünde f/2.4 diyafram değerinde makro çekimler yapabilen bir kamera. Üçüncü kamerada 2 MP çözünürlüğünde f/2.4 diyaframa sahip olan bir derinlik algılayıcı kamera/sensör. Bu kameralar ile 1080p 30fps video çekimler yapabilmek mümkün. Ön tarafta ise 8 MP çözünürlükte f/2.0 diyafram değerinde bir ön kamera bulunuyor. Ön kamera ile de 1080p 30fps video çekimi yapabiliyorsunuz.
Redmi Note 10 5G’nin en güçlü olduğu alan sayabileceğimiz batarya tarafında içerisinde 5000 mAh 18W hızlı şarj destekli bir pil bulunuyor. 2 güne varan bir pil ömrü vadeden telefon PCMarkt testinden 17 saat 34 dakika gibi yüksek bir skor alıyor.
Ses konusu Redmi Note 10 5G ailesindeki diğer üyelerden geri kalıyor. Mono hoparlör bulunması sebebiyle seslerin tize daha yakın sesler veriyor. Ses yüksekliği ise orta seviye bir telefona göre normal denilebilir.
Ağ bağlantısı kısmında orta seviyeye yeni bir soluk getiren Redmi Note 10 5G isminden de anlaşılacağı gibi 5G şebeke bağlantısına sahip. Bu sayede bu telefonu tercih edecek kullanıcılar gelecekte ülkemizde 5G aktif olduğunda yüksek bağlantı hızına ulaşabilecekler. Ek olarak Wi-Fi 5 ve Bluetooth 5.1 bağlantılarına sahip olan model, bağlantı konusunda da günümüz teknolojilerini içerisinde barındırıyor.
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Akıllı Telefonlar
OPPO A74 ALINIR MI?
OPPO, yerli üretim akıllı telefonlarının arasına en son A74 modelini kattı. Bizde sizler için bir editör gözüyle değil, kullanıcı gözüyle bu telefonun alınıp alınmayacağı konusunda bir sohbet gerçekleştirdik. Eren’in OPPO A74 hakkındaki düşüncelerinde telefonun en öne çıkan özelliklerinin başında batarya performansının çok iyi olduğunu vurguladı.
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OPPO A74 teknik özelliklerine bakacak olursak:
Ekran: 6.43 inç Full HD+ AMOLED 409 ppi
İşlemci: Qualcomm Snapdragon 662 Adreno 610 4GB RAM 128GB Hafıza
Android 11 ColorOS 11.1
Kamera:48 MP + 2 + 2, 16MP ön kamera
Batarya: 5000 mAh 33W SuperVOOC 2.0 hızlı şarj destekli
Ses: Mono hoparlör, kulaklık girişi
Ağ Bağlantıları: WiFi 5 Bluetooth 5.0
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Akıllı Telefonlar
Bu Yaz Tatilin Tadı OPPO ile Çıkacak!
OPPO A Serisi akıllı telefon modelleri A54 ve A74 ile kablosuz kulaklık modeli Enco Air, yaklaşan yaz tatilini en iyi şekilde değerlendirmeniz için iyi birer alternatif olarak karşımıza çıkıyor.
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İçindekiler
OPPO A54
OPPO A54’ün arka kısmında 13MP ana kamera, yakın mesafe çekimleri için 2MP makro kamera ve arka planı bulanıklaştırıp fotoğrafın konusunu vurgulayan çekimler için 2MP bokeh özelliği bulunuyor. Renk doygunluğunu ve parlaklığını dengeleyen Dazzle Color ile tüm ortamlardaki çekimleri iyileştiren OPPO A54, Yapay Zeka Sahne Tanıma özelliğiyle ise yeşil bitkiler, havai fişekler, kuşlar, gün doğumu ve gün batımı dahil olmak üzere 23’e kadar farklı senaryoyu akıllıca tanıyabiliyor. A54, gece çekimlerinde ayrıntıları aydınlatmak için Gece Modu’nun dahil olduğu bir dizi farklı fotoğraf özelliklerine de sahip. 5000 mAh kapasiteli bir pille birlikte gelen OPPO A54, tek bir şarjla 2 güne kadar dayanıklılık sunuyor. Tek şarjla 20 saate yakın bir süre YouTube’da video izleyebilir, 23 saat boyunca da WhatsApp’ta yazışabiliyorsunuz. A54’ün 18W hızlı şarjı, telefonunuzu yalnızca 2 saat 23 dakika içinde tamamen şarj ediyor. Piliniz bitmek üzereyken devreye giren Süper Güç Tasarruf Modu, pil ömrünün yalnızca %5’inde bile WhatsApp’ta 85 dakikaya kadar sohbet ve 91 dakika telefon görüşmesi imkanı tanıyor.
OPPO A74
Arkada dikdörtgen bir tasarım içerisinde üçlü kamera düzeneğiyle birlikte gelen OPPO A74’ün 48MP çözünürlüğündeki ana kamerası tüm fotoğrafları ve videoları yüksek derecede bir netlikle çekiyor. 48MP ana kameraya portre çekimlerinde başarılı 2MP derinlik kamerası ve küçük ayrıntıları yakalamaya yarayan 2MP makro kamera eşlik ediyor. Akıllı telefonun 5000mAh pili ve 33W hızlı şarjı zamanınızdan keyif almanıza olarak sağlıyor. OPPO A74’ün pili yalnızca 30 dakikalık bir süre içerisinde yüzde 54 oranında şarj oluyor. 72 dakikada ise telefonun tamamını şarj edebiliyorsunuz. OPPO laboratuvarlarında yapılan testlere göre, yalnızca 5 dakikalık şarj ile 5,73 saat telefon görüşmesi yapabilir, Instagram’da 1,37 saat zaman geçirebilir ya da YouTube’da 1,81 saat video izleyebilirsiniz.
Enco Air ile kablosuz müzik dinleme keyfi
OPPO Enco Air’in mat bir dokuya sahip şarj kutusu, lüks bir dokunma hissi verirken üst kapağı yarı saydam tasarımıyla dikkat çekiyor. 3,75 gramlık ultra hafifliğe sahip OPPO Enco Air, yarı kulak içi bir tasarımla birlikte geliyor. Suya dayanıklı kulaklıklar ayrıca su sıçramalarından etkilenmeyecek şekilde IPX4 sertifikasına sahip ve ideal bir günlük kullanım sunuyor. Hızlı şarj olan güç kaynağına sahip OPPO Enco Air’ın şarj kutusu ile yalnızca 10 dakikalık bir şarjla 8 saate kadar ve tam şarjla 24 saate kadar dinleme süresi elde edebiliyorsunuz. Enco Air, kapsamlı kulaklık test ve sertifikasyon sistemini başarıyla geçerek dünyaca ünlü Alman teknik test şirketi TÜV Rheinland’dan kablosuz kulaklıklar için ‘Yüksek Performans/Düşük Gecikme Sertifikası’ alan dünyanın ilk kablosuz kulaklığı olmasıyla da dikkat çekiyor.
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Akıllı Telefonlar
ONEPLUS N10 5G’yi deneyimleme fırsatı sadece MediaMarkt Mağazalarında!
OnePlus her geçen gün gelişerek ve büyüyerek yeni modellerini piyasaya çıkarırken, ülkemizde ilk defa resmi satışına ONEPLUS N10 5G modeliyle giriş yaptı.
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Genellikle amiral gemisi diyeceğimiz üst seviye akıllı telefonlarıyla ön planda olan ONEPLUS, daha öncesinde ülkemizde satışı yokken artık Türkiye’de de resmi olarak satışa başladı. Amiral gemilerinin de ileriki günlerde gelmesini dört gözle beklerken, ONEPLUS N10 5G modeli satışta olan ilk ONEPLUS telefonu oldu. Orta seviye telefonların ülkemizde fazlasıyla rehavet görürken bu model ile giriş yapılmış olmasının da doğru olduğunu düşünüyoruz.
OnePlus N10 5G nin özelliklerine baktığımızda; 6.49 inç çözünürlüklü IPS ekranında Full HD+ çözünürlük ve 90Hz yenileme oranı barındırıyor. Gücünü Qualcomm Snapdragon 690 işlemciden alan telefon, dahili 5G desteğiyle dikkat çekiyor. 6 GB RAM ve 128 GB depolama şeklindeki tek seçenekte 512 GB’a kadar microSD kart desteği sunuluyor.
Nord N10’un dörtlü arka kamera paketinde 64 megapiksel çözünürlüklü sensörün yanı sıra 13 megapiksel ultra geniş açı, 2 megapiksel makro ve 2 megapiksel monokrom lens bulunuyor. Ekran deliğine ise 16 megapiksel çözünürlüklü bir kamera yerleştirilmiş. Gücünü 4.300 mAh’lik bir bataryadan alan OnePlus Nord N10, Warp Charge 30T teknolojisi sayesinde kısa sürede şarj olabiliyor.
Eğer siz de OnePlus N10 5G deneyimlemek istiyorsanız en yakında MediMarkt mağazasına gidebilir ya da ONEPLUS N10 128GB sayfasında inceleyebilirsiniz.
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