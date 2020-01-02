Redmi K30 5G kutusu kullanıcılar ile paylaşıldı

Redmi K30 5G kutusu Xiaomi CEO’su Lei Jun tarafından sosyal medya platformu Weibo üzerinden paylaşıldı. Kutunun ön ve yan yüzünde telefonun sahip olduğu 5G teknolojisinin belirtildiği görülmekte.

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Xiaomi kurucusu ve yönetim kurulu başkanı Lei Jun Redmi K30 modelleri ile ilgili paylaşımlarını sürdürmeye devam ediyor. Milyarder girişimci şimdi de Redmi K30 5G modelinin kutusunu takipçileri ile paylaştı. Kutunun ön tarafında renkli harfler ile yazılmış cihaz adını ve 5G desteğine sahip olduğunu gösteren ibarenin olduğu gözüküyor. Sağ üst kısımda ise mavi Mi logosunun kullanıcıları karşılayacağı gözükmekte. Serinin bir önceki modeline nazaran cihaz resminin kutuda yansıtılmadığı gözlemlenirken, kutu tasarımında yalın hatların olduğu fark ediliyor. 7 Ocak 2020 tarihinden itibaren Çin’de satışa sunulacak telefon için ön siparişler alınmaya başladı.

280 dolar fiyat etiketi ile 5G model cihazlar arasında yüksek fiyat/performans dengesi ile pazara giriş yapmaya hazırlanan telefonda Qualcomm Snapdragon 765G işlemcisi bulunuyor. Aralık ayının ikinci haftası satışa sunulan K30 modeli ise Snapdragon 730 yonga setine sahipti. Redmi K30 modeline oranla %38 performans artışı gösteren Redmi K30 5G modeli Antutu Benchmark testinde 302847 puan almayı başardı. 12 GB RAM ve 512 GB dahili depolama seçeneği ile geleceği onaylanan telefonda 6.67 inç büyüklüğünde FHD+ ekran bulunuyor. 120 Hz ve HDR 10 teknolojilerini içerisinde barındıran cihazın ön kısmında iki adet kameranın bulunduğu delik kullanıcıları karşılayacak. LCD teknolojisi ile piyasaya çıkacak telefonda parmak izi güç tuşunun üzerine konumlandırılacak. Android 10 işletim sistemi üzerinde MIUI 11 ile gelecek cihazın mavi, pembe, kırmızı, mor ve beyaz seçenekleri ile satışa çıkması bekleniliyor.