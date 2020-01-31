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K20 Pro’dan Mi 9T Pro’ya geçmek – Sizin Yorumunuz (Anılcan Güler)

Redmi K20 Pro kullanıcısı olan Anılcan Güler, global sürüme geçmek için cihazını Xiaomi Mi 9T Pro modeli ile değiştirmiş. Bu videomuzda da Ersin’in sorularını yanıtlayan Anılcan, hem K20 Pro hem Mi 9T Pro hakkındaki görüşlerini aktarıyor.

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Teknolojiye olan tutkusunu Hardware Plus'ta meraklılarına aktarıyor.

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