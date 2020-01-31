Sizin Yorumunuz
K20 Pro’dan Mi 9T Pro’ya geçmek – Sizin Yorumunuz (Anılcan Güler)
Sizin Yorumunuz
iPhone 6 (16 GB), güvenlik beklentisi ve kullanıcı yorumu (Bedirhan Aydın)
Sizin Yorumunuz serimizin yeni bölümünde Bedirhan Aydın, iPhone 6 cihazıyla ilgili deneyimlerini anlattı. Özellikle güvenlik konusunda hassas olduğunu belirten Bedirhan, bakalım cihazıyla ilgili bizlere neler anlatacak?
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Beats Solo 3 Wireless – Sizin Yorumunuz (Yiğithan Culum)
Sizin Yorumunuz serimize konuk olan Yiğitan Culum, uzun süredir kullandığı Beats Solo 3 Wireless kulaklığı anlattı. Bakalım Yiğithan, ürün ile ilgili bizlere nasıl deneyimler paylaşacak?
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General Mobile GM 8 (2019) – Sizin Yorumunuz (Vedat Bozdemir)
Sizin Yorumunuz serimizin yeni konuğu General Mobile GM 8 (2019) modeliyle birlikte Vedat Bozdemir oldu. Bakalım Vedat Bey, akıllı telefonuyla ilgili bize nasıl deneyimler anlatacak?
Sizin Yorumunuz19 saniye önce
K20 Pro’dan Mi 9T Pro’ya geçmek – Sizin Yorumunuz (Anılcan Güler)
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K20 Pro’dan Mi 9T Pro’ya geçmek – Sizin Yorumunuz (Anılcan Güler)
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iPhone 6 (16 GB), güvenlik beklentisi ve kullanıcı yorumu (Bedirhan Aydın)
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Sizin Yorumunuz19 saniye önce
K20 Pro’dan Mi 9T Pro’ya geçmek – Sizin Yorumunuz (Anılcan Güler)
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2020’de Nokia 8 kullanmak – Almak mantıklı mı?
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iPhone 6 (16 GB), güvenlik beklentisi ve kullanıcı yorumu (Bedirhan Aydın)
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İkisi bir arada: Akıllı bileklik ve kulaklık M1 (VIDEO)
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