Redmi AirDots 3 TWS kulaklık, Çin’de resmi olarak duyuruldu

Redmi AirDots 3, 4 Mart’ta Çin’de satışa çıkıyor. Xiaomi, geçen yıl da Redmi AirDots 2 modelini piyasaya sundu. Çinli akıllı telefon üreticisi kısa süre önce Redmi K40 amiral gemisi serisini ve yeni RedmiBook Pro laptoplarını satışa çıkarmıştı. Redmi AirDots 3, bir önceki versiyona göre tasarım anlamında pek bir farklılık sunmuyor. Ancak TWS kulaklık çeşitli alanlarda iyileştirmeler ile geliyor.

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Redmi AirDots 3, Bluetooth 5.2 desteği ile geliyor

Redmi AirDots 3, gücünü Qualcomm QCC3040 yongasından alıyor. Kulaklıklar tek şarj ile 7 saate kadar kullanım vadediyor. Bu süre şarj kutusuyla 30 saate çıkarılabiliyor. Cihazın kutusunda ise 600 mAh kapasiteli pil bulunuyor. Saklama kutusu, hızlı şarj sağlayan bir USB-C bağlantı noktası barındırıyor. IPX7 sertifikasına sahip kulaklıklar ayrıca, ortam gürültü azaltma (Environment Noise Reduction) teknolojisini de destekliyor.

Kulaklıklar bağlantı ve pil durumunu görüntülemek için çok işlevli dokunmatik kontrol özelliği ile geliyor. Buna ek olarak XiaoAI voice asistan desteği de kulaklıklarla birlikte geliyor. Redmi AirDots 3’da Bluetooth 5.2 desteği mevcut. Bunun yanında yüksek ses kalitesi için aptX Adaptive codec desteği de var.

Redmi AirDots 3‘un satış fiyatı 199 yuan (~$30) olacak. Beyaz, siyah ve pembe renk alternatifleri olan kulaklık 4 Mart 2021’den itibaren Çin’de satış kanallarında olacak. Redmi AirDots 2 modelini ise ülkemizde 130 liradan başlayan fiyatlarla satın almak mümkün.

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