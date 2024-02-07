Redmi bir süredir giriş segmentte çok satan akıllı telefonlar üretiyor. Bunlardan birisi de Redmi A serisi. Çok ucuz fiyatlandırma ile satılan akıllı telefon özellikle Hindistan pazarında çok satmıştı. Geldiğimiz noktada bugün ise Redmi, Redmi A3 üzerinde çalışıoyor. Redmi A3 fiyatı sızdırıldı. Detaylara bakalım.

Redmi A3 fiyatı ne kadar olacak?

Redmi A3 hakkında bir çok sızıntı duymuştuk. Geldiğimiz noktada bugün ise Redmi A3 fiyatı sızdırıldı. Sızdırılan Redmi A3 fiyatı ise 85 dolar olacak. Akıllı telefonun bir üst versiyonu ise 109 dolar olacak.

Redmi A3 neler sunacak?

Akıllı telefon giriş seviyesinde bir ekran ile birlikte gelecek. Bu ekran HD+ çözünürlüğü destekleyecek. 6.71 inç büyüklüğünde olacak olan bu ekranda 90 hz ekran yenileme hızı bulunacak. Akıllı telefon üç renk seçeneğiyle birlikte piyasaya sürülecek:

Açık mavi

Siyah

Orman yeşili

Redmi A3 kaputun altında henüz hangisi olduğunu bilmediğimiz bir MediaTek yonga seti ile birlikte gelecek. Bu yonga setine 4 GB LPDDR4X RAM ve 1128 GB eMMC 5.1 dahili depolama birimi eşlik edecek. Bunların haricinde akıllı telefon 4 GB sanal RAM özelliğine de sahip olacak.

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Batarya tarafında ise Redmi A3 giriş segmentinde bir bataryayla birlikte gelecek. Bu batarya 5000 mAh büyüklüğünde olacak ve 10W kablolu şarj hızına sahip olacak. Yazılım tarafında ise akıllı telefon Android 14 Go sürümü ile birlikte gelecek.

Kameralara geldiğimizde ise akıllı telefon 13 MP çözünürlüğünde bir ana kameraya sahip olacak. Ön tarafta ise selfieler ve görüntülü aramalar için 8 MP çözünürlüğünde bir ön kamera bulunacak.