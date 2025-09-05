Akıllı telefon pazarının lider markalarından Xiaomi, bütçe dostu segmentteki hakimiyetini pekiştirecek yeni modeli Redmi 15C’yi teknoloji dünyasına tanıttı. Göz alıcı renkleri, segmentinin üzerinde özellikleri ve özellikle devasa bataryasıyla dikkat çeken bu yeni cihaz, uygun fiyata yüksek performans arayan kullanıcılar için iddialı bir seçenek olarak öne çıkıyor.

Redmi 15C Neler Sunuyor?

Xiaomi’nin yeni fiyat/performans canavarı Redmi 15C, multimedya deneyimine odaklanan geniş bir ekranla geliyor. Cihaz, 6.9 inç boyutundaki LCD paneli üzerinde HD+ çözünürlük sunarken, 120 Hz yenileme hızı sayesinde akıcı bir kullanım deneyimi vaat ediyor. 810 nit tepe parlaklık değeri ise güneşli havalarda bile ekranın rahatça görülebilmesini sağlıyor.

Gücünü 4G destekli MediaTek Helio G81 Ultra yonga setinden alan Redmi’nin 15C modeli, günlük kullanım ve oyun için yeterli bir performans sunuyor. 4 GB, 6 GB ve 8 GB olmak üzere farklı RAM seçenekleriyle gelen telefon, 128 GB ve 256 GB dahili depolama alanları sunuyor. Ayrıca, microSD kart desteği ile hafızanın 1 TB’a kadar artırılabilmesi, kullanıcılara büyük bir esneklik sağlıyor.

Modelin en çarpıcı özelliklerinden biri ise şüphesiz batarya kapasitesi. Redmi 15C, tam 6.000 mAh kapasiteli devasa bir bataryaya ev sahipliği yapıyor ve bu sayede tek şarjla uzun saatler boyunca kullanım imkanı tanıyor. Bu büyük batarya, 33W kablolu hızlı şarj desteği sayesinde rakiplerine kıyasla oldukça kısa bir sürede doldurulabiliyor.

Fotoğrafçılık tarafında ise Redmi 15C, arkasında 50 MP çözünürlüğünde bir ana kamera içeren ikili bir kuruluma sahip. Ön tarafta ise selfieler ve görüntülü görüşmeler için 8 MP’lik bir kamera bulunuyor. Cihaz, en güncel yazılım deneyimi için Android 15 tabanlı HyperOS 2.0 arayüzü ile kutudan çıkarken, IP64 sertifikası ve 3.5mm kulaklık girişi gibi detayları da unutmuyor.

Redmi 15C Teknik Özellikler

Ekran: 6.9 inç LCD, HD+ Çözünürlük, 120 Hz Yenileme Hızı, 810 nit Parlaklık

6.9 inç LCD, HD+ Çözünürlük, 120 Hz Yenileme Hızı, 810 nit Parlaklık İşlemci: MediaTek Helio G81 Ultra

RAM/Depolama: 4/6/8 GB RAM, 128/256 GB Depolama (1 TB'a kadar artırılabilir)

4/6/8 GB RAM, 128/256 GB Depolama (1 TB’a kadar artırılabilir) Arka Kamera: 50 MP Çift Kamera Kurulumu

Ön Kamera: 8 MP Selfie Kamerası

8 MP Selfie Kamerası Batarya: 6.000 mAh Kapasite, 33W Hızlı Şarj

İşletim Sistemi: Android 15 tabanlı HyperOS 2.0

Android 15 tabanlı HyperOS 2.0 Bağlantı: Bluetooth 5.4, Çift Bantlı Wi-Fi, 4G

Diğer Özellikler: Yana monte parmak izi okuyucu, IP64, 3.5mm ses girişi, FM Radyo

Redmi 15C Fiyatı Ne Kadar?

Xiaomi, kullanıcı dostu fiyat politikasını yeni modelinde de sürdürüyor. Redmi 15C modelinin fiyatı Türkiye pazarında 9499 TL olarak duyuruldu. Ancak bu fiyatlandırmanın, satıldığı bölgeye ve cihazın sahip olduğu RAM/depolama yapılandırmasına göre farklılık göstereceği belirtiliyor. Ay Işığı Mavisi, Gece Siyahı, Nane Yeşili ve Alacakaranlık Turuncusu gibi canlı renk seçenekleri, Redmi 15C‘yi özellikle gençler için cazip kılıyor.

Siz Redmi 15C hakkında neler düşünüyorsunuz, yorumlarda buluşalım.