Redmi , yeni bir bütçe telefonu olan Redmi 11A’yı piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Bu cep telefonu yakın zamanda MIIT veri tabanından ve Hindistan’ın BIS sertifikasından geçti. Cihaz şimdi Singapur IMDA veritabanında göründü. Cihaz “22120RN86G” model numarasını kullanıyor. Buna karşılık, Hindistan versiyonu “22120RN86I” model numarasına sahip. Ayrıca Çin versiyonu “22120RN86C” model numarasına sahip. IMDA sertifikası, Redmi 11A’nın yalnızca Çin pazarında piyasaya çıkmayacağını gösteriyor. Cihaz Hindistan pazarında da resmi olarak piyasaya sürülecek.

MIIT sertifikasına göre Redmi 11A, HD+ çözünürlüklü 6.7 inç IPS LCD ekrana sahip olacak. Kaputun altında, 2.0 GHz çekirdekli ismi henüz bilinmeyen bir işlemci ile birlikte gelecek. Cihazda 2 GB, 4 GB, 6 GB ve 8 GB RAM bulunacak. Ayrıca 32 GB, 64 GB, 128 GB ve 256 GB dahili depolamaya sahip olacak. Çoğu düşük segment cep telefonunda olduğu gibi, bu cihazın dahili depolaması bir microSD kart kullanılarak genişletilebilir. Ayrıca bu cihaz arka parmak izi sensörüyle de gelecek.

Kamera bölümünde Redmi 11A oldukça iyi görünüyor. Bu cihaz, çift arka kamera kurulumu kullanacak ancak her iki sensör de 50 MP çözünürlükte olacak. Ön tarafta ayrıca 50 MP’lik bir selfie kamerası bulunacak. Sektörde selfi için 50MP sensör kullanan çok fazla cep telefonu (hatta amiral gemileri) yok. Cihazın 5000 mAh büyüklükte bir bataryaya sahip olacağı konuşuluyor. Tabii ki düşük kaliteli bir cep telefonu, bu nedenle hızlı şarj olmasını beklemiyoruz. Ayrıca Redmi 11A, kutusundan Android 12 ile çıkacak.