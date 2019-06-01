Redmi 6 Pro ve Note 5 Pro Pie güncellemesi aldı

Xiaomi, Mart ayında Hindistan‘da hem Redmi 6 Pro hem de Note 5 Pro kullanıcıları için Android 9 Pie güncellemesinin beta sürümlerini yayınlamıştı. Güncellemenin tüm hataları düzeltildi ve kararlı hali her iki cihaz için de yaylanıyor. Yeni sürümün global pazarda ne zaman sunulacağı konusunda net bir bilgi yok.

Redmi 6 Pro için MIUI 10.3.2.0.PDMMIXM ilk olarak Hindistan bölgesine ve 1,6 GB’lık bir boyut ile geliyor. Mayıs 2019 güvenlik düzeltme eki içeren sürüm, uygulama için kilidi yüz ile açma desteği ve kullandıktan sonra kilit ekranında kalma gibi birçok özellik geliyor.

Redmi Note 5 Pro, MIUI 10.3.1.0.PEIMIXM’i sürümü de ilk olarak Hindistan’da dağıtılacak. Ayrıca bu sürüm de 6 Pro gibi 1.6 GB’lık bir boyut ile geliyor.

Her iki güncelleme de aşamalı olarak yayınlanacak. Bu nedenle cihazınıza güncellemenin gelmesi biraz zaman alabilir. Ayrıca Xiaomi, Redmi Y2‘nin Haziran ayında Android Pie alacağını açıkladı.