Türkiye’nin en köklü katma değerli teknoloji distribütörü olup, bilişim sektöründeki global deneyimini uzun yıllardır ülkemize aktaran yeni nesil teknoloji danışmanı Redington Türkiye, dünya çapında lider video iş birliği platformu Zoom Video Communications, Inc. ile tüm iletişim ve iş birliği çözümlerinin dağıtımı kapsamında stratejik bir iş birliği yaptı.

Redington Türkiye, bu iş birliği kapsamında Zoom’un Türkiye ve CIS bölgesinde yetkili distribütörü oldu. Bu iş birliği, iş ortakları ekosistemi oluşturma, Zoom ürünlerini sunma, iş geliştirme, eğitim verme ve Zoom uzmanlık sertifikasyonlarında gerekli desteği sağlama gibi alt başlıkları kapsıyor.

Zoom, video ortamında verimlilik isteyenler için ilk tercih olmaya devam ediyor

2011 yılında kurulan ve merkezi San Jose, Kaliforniya’da bulunan Zoom Video Communications, Inc. sunduğu çözümlerle modern video işbirliği ortamında ekipleri bir araya getirerek verimliliği artıran çözümleri ile öne çıkıyor. Kolay, güvenilir, yenilikçi ve video odaklı bütünleşik iletişim çözümleri platformu olarak Zoom, masaüstü, telefon, diğer mobil cihazlar ve konferans odası sistemleri arasında video toplantılar, web seminerleri ve sohbet imkânı sunuyor. Zoom, önde gelen iş uygulama entegrasyonları ile organizasyonlara üstün bir deneyim sunuyor. Ayrıca, giderek yaygınlaşan hibrit çalışma yaklaşımına uyum sağlama konusunda kritik bir araç olarak iş akışlarında önemli bir rol oynayan Zoom, organizasyonların iletişim ve iş birliği becerilerine güç katıyor. Zoom geçtiğimiz aylarda tanıttığı Zoom One ile ekip içi iletişim, beyaz tahta, toplantılar ve daha fazlasını tek bir çözümde bir araya getiriyor ve böylece kurumlara sorunsuz bir iletişim ve iş birliği deneyimi sunmaya yardımcı oluyor.

Redington Türkiye Genel Müdürü Cem Borhan bu iş birliği ile ilgili şunları söyledi: “Pandemi döneminde hayatımızın tamamına giren Zoom, iş dünyasının yeni normalinde öncü rol oynayan platformlardan biri haline geldi. Pandemi sona erse de hibrit çalışma hayatımıza yerleşti. Araştırma firması Gartner, 2023 yılının sonuna kadar dünya genelinde bilgi çalışanlarının sadece %9’unun tamamen uzaktan çalışacağını ve %39’unun hibrit çalışacağını tahmin ediyor. Bu durum, organizasyonların Zoom gibi iş birliği araçlarına yatırım yapmaya devam edeceği anlamına geliyor. Bu bağlamda Redington Türkiye olarak, Zoom’un Türkiye ve CIS bölgesinde, yani Bağımsız Devletler Topluluğu olarak da bilinen bölgede, yetkili distribütörü olmaktan son derece mutlu ve gururluyuz. Bu iş birliği kapsamında kanal ortaklarımız, Zoom’un video iletişim ve konferans odası çözümlerini Redington Türkiye’den temin edebilecekler. İş ortaklarımız ayrıca, Redington Türkiye’nin finansal hizmetler, teknik, ön satış ve satış sonrası destek, eğitim ve lojistik hizmetlerini içeren geniş yelpazeli Zoom özel hizmetlerinden tam olarak faydalanabilecekler. Ek olarak Türkiye ve CIS’deki yeni ve mevcut kanal ortaklarına satış ve yetkilendirme desteği de sağlayacağız” dedi.

Zoom EMEA Kanal Başkanı Dion Smith ise şunları söyledi: “Esnek ve hibrit çalışma seçeneklerinin yetenekleri tutma açısından kritik öneme sahip olduğu göz önüne alındığında, giderek daha fazla kuruluş işbirliği araçlarının gerekliliğini ve çalışan üretkenliğine katkısının farkında. Zoom olarak, iş dünyasının bu yeni döneminde çalışanlar ve organizasyonların yanında duruyor ve sunduğumuz yenilikçi teknolojilerle onları geleceğe hazırlıyoruz. Zoom çözümlerinin tüm bu avantajlarını Redington Türkiye’nin geniş iş ortağı ağı sayesinde daha fazla organizasyon ve çalışana sunacağımıza inanıyoruz. Bu iş birliği ile bölgedeki iş ortaklarının ve dolayısıyla iş ortaklarının müşterilerinin olağanüstü deneyimler yaşamalarını dört gözle bekliyoruz” dedi.