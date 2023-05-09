Uzun yıllardır bilişim sektöründeki global tecrübesini Türkiye’ye taşıyan, Türkiye’nin köklü katma değerli teknoloji distribütörü Redington, Amazon Web Services (AWS) ile kapsamlı bir distribütörlük anlaşması imzaladı.

2023 yılı başından tarihinden itibaren başlayan bu iş birliğine göre Redington Türkiye, bölgedeki yeni AWS Çözüm Ortakları ile AWS topluluğunu yerel pazarda genişleterek birçok alanda hizmet sunacak. Redington Türkiye aynı zamanda AWS iş ortaklarına pazara giriş fırsatları yaratmak, operasyonel süreçlerini dijitalleştirerek verimliliği artırmak, danışmanlık ve sertifikasyon hizmetleri ile bulut platformunda uzmanlaşmak gibi birçok alanda destek olacaktır.

Dünyanın en kapsamlı ve en yaygın kullanılan bulut platformu olan Amazon Web Services (AWS), dünya çapındaki veri merkezlerinden 200’ün üzerinde tam özellikli hizmet sunuyor. En hızlı büyüyen start up’lar, büyük kuruluşlar ve önde gelen devlet kurumlarının dahil olduğu milyonlarca müşteri; maliyetleri azaltmak, daha çevik olmak ve daha hızlı inovasyon için AWS ürün ve çözümlerini kullanıyor.

Redington’tan, AWS çözüm ortaklarına 4 başlıkta tam destek

Redington Türkiye, iş ortaklarının AWS ile iş süreçlerini başlatmalarını ve büyütmelerini sağlamak için satış öncesi ve sonrası destek, eğitim, pazara giriş stratejileri ve etkinleştirme programları sunacak. Bununla birlikte AWS çözüm ortaklarına, platform geçişleri, son kullanıcı ihtiyaçlarına bağlı olarak yönetilen hizmetler, bulut optimizasyonu ve diğer program ihtiyaçları gibi geniş bir yelpazede teknik uzmanlık sağlayacak. Redington Türkiye, iş ortaklarının faturalama ve operasyon yönetimini üstlenerek olumlu müşteri deneyimlerine odaklanmalarına destek olacak. Son olarak, AWS çözüm ortaklarının, kendilerine sunulan Çözüm Ortağı programlarından ve avantajlarından tam olarak yararlanmasına imkan sağlayacak.

Redington Türkiye Genel Müdürü Cem Borhan, “Redington Türkiye olarak sistem entegratörleri (SI’ler), bağımsız yazılım satıcıları (ISV’ler), yönetilen hizmet sağlayıcılar (MSP’ler), katma değerli satıcılar (VAR’lar), dijital pazarlama şirketleri, donanım şirketleri ve kamu sektörü kuruluşları dahil olmak üzere farklı uzmanlık alanlarında ve farklı büyüklüklerde çok çeşitli işletmeleri destekliyoruz. Küresel çaptaki milyonlarca müşterisi ve on binlerce çözüm ortağıyla en geniş ve en dinamik topluluğa sahip olan AWS’nin tüm ürün ve çözümlerini içeren kapsamlı destek çözümlerimizden bundan sonra AWS çözüm ortağı olan iş ortaklarımız faydalanabilecek. Redington Türkiye olarak AWS iş ortaklarına platformun Türkiye’de sunduğu tüm ürün ve çözümler konusunda destek verecek olmanın mutluluğunu yaşıyoruz” dedi.