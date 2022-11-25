Red Magic 8 Pro üzerinde çalışılıyor ve yakında ilk Snapdragon 8 Gen 2 donanımlı oyun telefonu olarak piyasaya çıkması bekleniyor. Cihaz yakın zamanda TENNA ve Bluetooth SIG web sitelerinde görüldü. Bugün ise cihaz, 165W hızlı şarj ile Çin’in 3C sertifikaları sitesinde görüldü. Cihazın aralık ayı gibi erken bir tarihte piyasaya çıkması bekleniyor.

Başlangıçta MySmartPrice tarafından tespit edilen “NX729J” model numaralı Red Magic 8 Pro, Çin’in 3C web sitesinden sertifika aldı. Liste, telefonun maksimum 165W şarj hızını destekleyeceğini belirtiyor. Cihazın 5G desteği de olacak.

Yaklaşan oyuncu telefonu hakkında detaylar oldukça kısa. Cihazın yakında Red Magic 8 ile birlikte piyasaya sürüleceği söyleniyor. Her iki akıllı telefon da Qualcomm’un en yeni Snapdragon 8 Gen 2 işlemcisine sahip olacak ve bu onları bu yeni çipe sahip ilk oyun telefonları yapabilir. Ancak, bu yonga setine sahip ilk akıllı telefonlar olmayacaklar, bu onur Vivo X90 Pro+’ a ait.

Red Magic 8 Pro, bu yılın başlarında piyasaya sürülen Red Magic 7 Pro’nun yeni nesli olarak gelecek. Red Magic 7 Pro, 120 hz yenileme hızına sahip 6.8 inç Full HD+ OLED ekrana sahip. Kaputun altında, 16 GB LPDDR5 RAM ve 512 GB’a kadar UFS 3.1 depolama ile eşleştirilmiş bir Snapdragon 8 Gen 1 yonga setine sahip.

Bir önceki nesil: Red Magic 7 Pro

Red Magic 7 Pro, sorunsuz bir oyun deneyimi için tetik düğmelerine sahip. Batarya tarafında ise 65 W hızlı şarjlı 5000 mAh bir batarya kullanılmış. Red Magic 7 Pro, fotoğrafçılık için 64 MP ana sensör, 8 MP ultra geniş açılı lens ve 2 MP makro sensörden oluşan üçlü bir kamera kurulumuna sahip.