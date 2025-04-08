Mobil oyun tutkunlarının gözdesi olan RedMagic serisi, yepyeni bir üyeyle genişliyor: Red Magic 10 Air. Nubia’nın oyuncu odaklı cihazlarına bir yenisini ekleyeceği bu model, 16 Nisan’da Çin’de tanıtılacak. Red Magic 10 Air, serideki RedMagic 10 Pro ve RedMagic 10 Pro+ modellerinin ardından geliyor ve oyun dünyasında taşları yerinden oynatması bekleniyor. Üstelik bu defa sadece performans değil, tasarım tarafında da önemli bir adım atılıyor.

Red Magic 10 Air Geliyor: Oyun Dünyasında Dengeleri Değiştirecek Telefon

Resmi duyuru, Red Magic 10 Air’ın RedMagic’in Çin sosyal medya platformu Weibo üzerinden yapılmasıyla geldi. Paylaşılan görseller, cihazın metal bir çerçeveye sahip olacağını ve arka panelde üç adet yuvarlak öğe barındıracağını ortaya koydu. Bu detaylar, Red Magic 10 Air’ın hem sağlam hem de şık bir tasarımla geleceğine işaret ediyor. Ayrıca, bu yapı sayesinde cihazın ısı yönetiminin daha da iyileştirilmesi mümkün olabilir.

Red Magic 10 Air’ın teknik özellikleri henüz resmen açıklanmasa da, serinin geçmişi göz önünde bulundurulduğunda yüksek RAM kapasitesi, geniş depolama seçenekleri ve gelişmiş soğutma sistemleri gibi güçlü donanımlar bekleniyor. Önceki modellerde gördüğümüz 12 GB ve 16 GB RAM varyantlarının bu modelde de devam etmesi oldukça olası. Red Magic 10 Air, muhtemelen rekabetçi fiyat aralığıyla da dikkat çekecek.

Lansmana bir haftadan uzun bir süre olmasına rağmen, markanın pazarlama stratejisi doğrultusunda Red Magic 10 Air’ın bazı teknik detaylarını açıklayarak kullanıcıları heyecanlandırması bekleniyor. Zaten RedMagic serisi, agresif tanıtım kampanyaları ve beklenti yaratma konusunda oldukça başarılı bir geçmişe sahip. Bu modelde de benzer bir yaklaşım sürdürülüyor.

Mobil oyunculuğa yeni bir soluk getirmesi beklenen Red Magic 10 Air, performans odaklı kullanıcıların radarına şimdiden girmiş durumda. Tasarımıyla premium cihaz hissi uyandıran modelin, serinin önceki üyelerine göre daha ulaşılabilir bir fiyatla çıkması muhtemel. Çin’de başlayacak olan satışların kısa süre içinde küresel pazara da yayılması bekleniyor.

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