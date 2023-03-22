Başrolünü Şahan Gökbakar’ın oynadığı Recep İvedik film serisinin sevilen karakteri Nurullah’ı canlandıran Nurullah Çelebi, Uşak’ta depremzede çocuklar için katıldığı bir gösteride Recep İvedik 8’in çıkış tarihini açıkladı. Türk komedi filmlerinin vazgeçilmez ismi olan Recep İvedik’in yeni filmi de yolda!

Yeniden Recep İvedik’i Görmek İçin Biraz Beklememiz Gerekiyor

Depremzede çocuklarla güzel vakit geçiren Çelebi, ayrıca çocukların sorularını da yanıtladı. Bir çocuğun “Recep İvedik 8 ne zaman çıkacak?” sorusunu cevaplayan ünlü oyuncu, “İki yıl sonra” cevabını verdi. Çelebi konuyla ilgili ayrıca, “Halk istediği zaman 8, 9, 10, 11, 12’yi de çekeriz. Şahan yazacak, sonra çekecek. Şahan isterse 8, 9, 10, 11 hepsi gelir.” ifadelerini kullandı.

Ünlü komedyen Şahan Gökbakar’ın başrolde yer aldığı Recep İvedik serisi komikliği ve halkın içinden kopup gelen karakterleriyle Türkiye’de en çok izlenen yerli filmlerin başında geliyor. Gülüşü, konuşması ve replikleriyle hafızalara kazınan Recep İvedik son dönemlerin en popüler filmleri arasında yerleşti.

İlk filmi 21 Şubat 2008’de vizyona giren Recep İvedik serisinin son filmi olan Recep İvedik 7, birkaç ay önce Disney Plus’ta sevenleriyle buluşmuş ve izleyen herkesten tam not almıştı. Son filmle beraber senaryonun içine biraz daha dram katılmıştı. Bakalım son filmde bizleri neler bekleyecek?