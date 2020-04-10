Realme XT vs Redmi Note 8 Pro – Hangisini almalı? (VIDEO)

Realme XT vs Redmi Note 8 Pro karşılaştırma videomuzda, orta segmentin iki popüler cihazını ele alıyoruz. Bakalım Realme XT ve Redmi Note 8 Pro modelleri, hangi özelikleriyle birbirlerinden ayrılıyor.

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Fiyatlar ne alemde?

Bu videoyu çektiğimiz gün, Redmi Note 8 Pro (128 GB) internette 2499 TL, Realme XT modeli ise 2599 TL‘ye satılıyor. Ancak Redmi Note 8 Pro modelinin bir de 64 GB’lık sürümü var ve o da 2300 TL civarında satılıyor.

Tasarım farkılıkları

Aslında her iki cihaz da tasarımsal olarak büyük benzerlikler taşıyor. Örneğin her iki modelin de önü ve arkası Corning Gorilla Glass 5, yan çerçeveleri metal. Ayrıca ön taraftan baktığınızda damla çentik tasarımının iki modelde de yer aldığını görüyoruz.

Tasarımsal açıdan göze çarpan en büyük fark parmak izi okuyucusunda. Zira XT modelinde ekranın içerisinde gömülü bir parmak izi sensörü yer alırken. Note 8 Pro modelinde kameranın hemen altında bulunuyor. Bu noktada XT modelinin daha avantajlı olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü Note 8 Pro modelinde hem parmak izine ulaşmak güç hem de yanlışlıkla kameraya dokunabiliyorsunuz. Bu arada tasarım tarafında her iki cihazda da çift SIM desteği olmasına rağmen Note 8 Pro’da hibrit bir yapı mevcut. Yani hem microSD kartı hem de ikinci SIM’ı aynı anda kullanamıyorsunuz.

Realme XT vs Redmi Note 8 Pro ekran ve donanım farkılıkları

Realme XT modeli 6.4 inç, Redmi Note 8 Pro modeli ise 6.53 inç boyutlu ekranda Full HD+ çözünürlük sunuyorlar. Burada en büyük fark panel tipinde karşımıza çıkıyor. Zira Realme modelinde Super AMOLED, Redmi Note 8 Pro tarafında ise IPS LCD ekran tercih edilmiş. Bu farklılık Realme tarafına pil tüketimi konusunda avantaj sağlarken, Redmi Note 8 Pro ise hem daha parlak hem de daha geniş görüş açısı sunan bir ekran deneyimi vadediyor.

İşlemci tarafında Redmi Note 8 Pro’da yer alan MediaTek Helio G90T işlemcisi, Realme XT modelinde yer alan Snapdragon 712 işlemcisine göre hem işlem, hem de GPU anlamında daha performanslı. O nedenle özellikle oyun beklentisi ile cihaz alacakların bunu göz önünde bulundurmasında fayda var. Ancak Snapdragon 712, performansta geri kalsa bile verimlilikte daha iyi. Yani pil tüketimi konusunda daha başarılı. Donanım tarafında Realme XT modelinde 8 GB, Redmi Note 8 Pro’da ise 6 GB RAM bulunuyor.

Her iki cihazda da 64 MP Samsung GW1 sensörünü kullanan ana kamera bulunuyor. Ayrıca 8 MP ultrageniş açı, 2 MP makro ve 2 MP derinlik yardımcı kameraları da birebir aynı çözünürlüklerde karşımıza çıkıyor. Yaptığımız testlerde benzer bir kamera performansı gördüğümüzü, ancak bazı noktalarda Realme XT modelinin yazılım avantajı sebebiyle daha iyi sonuçlar verdiğini görüyoruz.

Son olarak pil kapasitelerinden de bahsetmemiz gerekirse Realme XT modelinde 4000 mAh batarya + 20W Vooc şarj, Redmi Note 8 Pro modelinde ise 4500 mAh pil + 18W hızlı şarj desteği sunuluyor.