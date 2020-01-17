Akıllı Telefonlar
Realme Türkiye’ye Realme 5 Pro ve Realme XT ile giriş yapıyor!
Realme beklentilerin ardından resmen Türkiye pazarına giriş yapıyor. İlk aşamada iki model belirleyen Realme Türkiye, Realme 5 Pro ve Realme XT modelleriyle raflardaki yerini alacak.
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“Zamanı Geldi” mottosuyla Hindistan pazarında ortaya çıkan, bir yıl kadar kısa bir sürede en dikkat çeken markalardan biri olan Realme Türkiye’de olmaya hazırlanıyor. Oppo ailesinin fiyat/performans odaklı markası olan Realme, ürün skalası ile Türkiye’de önemli bir rol alabilir. Artan telefon fiyatlarının aksine genel kitleye hitap eden Realme, ilk aşamada Realme 5 Pro ve Realme XT modelleriyle Türkiye pazarına merhaba diyecek.
5 Serisinin Yıldızı realme 5 pro
Full HD+ çözünürlüklü 6,3 inçlik bir ekranda damla çentik yapısyla dikkat çeken 5 Pro’nun, êkran/gövde oranını %90,6’ya kadar çıkıyor. Ekran, Corning Gorilla Glass 5 ile koruyor. Cihaz gücünü, Snapdragon 712 10 nm işlemcisinden alıyor. 8 GB’lık bir RAM ile güçlendirilmiş cihaz, Realme 5’te olduğu gibi Android 9 Pie tabanlı ColorOS 6.0’ı işletim sistemi kullanıyor. İçerisinde bulunan 3.0 AI motoru, konuşma tanıma, görüntü işleme ve optimizasyondaki verimliliği büyük ölçüde artırıyor.
Görüntü teknolojisinde realme, kullanıcılara çeşitli senaryolarda geçerli olan çok yönlü fotoğraf deneyimi sunarak ultra yüksek çözünürlüklü dört kameralı döneme eşlik ederek üstün bir görüntü kalitesi sunar. Bu amaçla realme 5 Pro, 48 megapiksel ana kamera (Sony IMX 586) + 119 ° ultra geniş açılı lens + ultra makro lens + arka lensin dörtlü kamera kombinasyonuna sahip.
Yapay zeka destekli, f/1,79 diyafram açıklığına sahip Sony IMX586 sensörünü kullanan telefon, aynı zamanda 8 MP 119° ultra geniş açılı lens, 2 MP çözünürlüğünde derinlik sensörü ve 2 MP çözünürlüğünde 4 cm’lik makro lens kullanıyor. 16 MP çözünürlüğünde bir ön kameraya sahip olan 5 Pro, X’te olduğu gibi ön kamerada Sony IMX471 sensörünü kullanıyor.
Kullanıcıların görüntüleme ve renk stili konusundaki artan taleplerini karşılamak için realme 5 Pro, Chroma boost ile fotoğraf efektini daha da geliştirir. Yapay zeka motoru, sahne bilgilerini tanır, benzersiz insan görsel modeli ile insan gözlerinin gördüğü gerçek ayrıntıları, parlaklığı ve renkleri geri yükler ve parlatır.
4.035 mAh’lik bir bataryanın yanı sıra VOOC 3.0 hızlı şarj ile birlikte %55’lik bir şarj yalnızca 30 dakika içerisinde elde edilebiliyor. Bu da kesintisiz oyun deneyiminin yolunu açıyor. Realme 5 Pro, Hyper Boost 2.0 ile oyun sırasında cep telefonunun performansını ve kararlılığını artırabilen ve kullanıcılar için en iyi oyun deneyimini sağlayabilen iki güçlü motoru, Frame Boost ve Touch Boost’u destekliyor.
5 Pro, yeni bir jel ısı yayma işlemi ile 160 folyoya kadar termal iletkenliğe sahip bakır folyo, grafit levha ve yüksek termal iletkenlik alüminyumunun bir arada kullanıldığı sistemi içerisinde barındırır. Böylece büyük ölçekli oyunlar gibi ağır görevleri yerine getirirken daha iyi ısı dağılımı sağlayabilir ve rahat çalışmasını sağlayabiliyor.
Dünyanın ilk 64 MP kamerası, realme XT
realme XT, bir telefonda şimdiye kadarki en yüksek çözünürlüklü sensör olan 64MP ultra yüksek çözünürlüklü bir kamera sensörüne sahip. Ultra büyük 1 / 1,72 ”GW1 64MP sensör, 48MP sensörden % 34’lük bir büyüklüğe sahip olan telefon, f / 1,8 geniş diyafram ve üstün ışık toplama özelliğin ile 6P lens kullanıyor.
ISOCELL Plus teknolojisi ile birlikte 64MP Samsung GW1 sensörü, dört bitişik pikseli tek bir 1.6μm büyük pikselde birleştirmek için Tetracell 4’ü 1 arada piksel teknolojisini kullanıyor. Tetracell ve 3D HDR teknolojisi, kullanıcıların herhangi bir koşulda kristal netliğinde fotoğraflar çekmelerine olanak tanıyor.
Dörtlü kamera kurulumu, Ultra 64MP modunda 9216 × 6912 ultra ayrıntılı çözünürlükte fotoğraflar çekebilirken, fotoğraf boyutu 16MP çekimden 4 kat daha büyük olacak ve yakınlaştırma sırasında süper net ayrıntılar sağlayacaktır.
XT, keskin ve canlı 16,3 cm (6,4 inç) FHD + Süper AMOLED ekrana sahiptir. Yükseltilmiş yüksek hassasiyetli dağıtım teknolojisi ve COF paketleme teknolojisi, telefonun % 92,1 ekran / gövde oranına ulaşmasını sağlıyor.
Dahili gece modu, düşük ışık koşullarında okurken veya oyun oynarken gözlerinizi korur. Süper AMOLED ekran, gece modu açıkken daha fazla güç tasarrufu ile uzun süreli kullanım kolaylığı sunuyor.
Goodix 3.0’ın en yeni optik parmak izi tarayıcı modülü, çok monitörlü bir tanımlama sistemi getiriyor ve daha güvenli bir kilit açma deneyimi için renkleri tanımlayabilen bir filtre ekliyor. Realme XT, fantastik ve göz alıcı bir görsel tasarım için 3D kavisli Gorilla Glass 5’i kullanıyor.
Snapdragon 712 AIE, 10nm’lik bir işleme sahiptir ve saat hızını 2,3 Ghz’ye yükselterek, önceki nesle kıyasla% 10 genel performans ve% 35 grafik performans iyileştirmesi sağlıyor. Ayrıca, 3.0 yapay zeka motoru, konuşma tanıma, görüntü işleme ve optimizasyondaki verimliliği büyük ölçüde artırıyor.
Akıllı Telefonlar
Huawei uygulama geliştiricilerine servet ödeyecek!
Çinli teknoloji devi Huawei, geçtiğimiz yıl ABD Ticaret Bakanlığı tarafından kara listeye alınınca yeni cihazları için Google servislerinden mahrum kaldı. Bunu aşmak için kendi mobil servislerini geliştirmeye devam eden şirket, uygulama geliştiricilerini transfer etmek için kesenin ağzını açtı!
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Huawei, İngiliz uygulama geliştiricilerine 26 milyon dolar ödeme yapacak
Hatırlanacağı üzere Huawei Mate 30 Pro, yasaktan sonra Google servisleri yüklü olarak gelmeyen ilk akıllı telefon olmuştu. Görünüşe göre bu yasak piyasaya çıkacak olan yeni telefonlar için de sürecek. Google Mobil Servisleri’ne (GMS) alternatif olarak Huawei Mobil Servisleri (HMS) adlı bir yapı duyuran şirket, halihazırda var olan App Gallery uygulama marketini bu yapının içine dahil ediyor. Ayrıca diğer Google servislerinin de alternatifleri, yeni oluşturulan ekosistemin içerisine kısa süre içerisinde dahil edilmiş durumda.
Huawei P40 serisi öncesinde uygulama marketindeki eksikleri gidermek isteyen marka, bunun için Londra’da uygulama geliştiricilerine yönelik bir sunum gerçekleştirdi. İngiliz ve İrlandalı geliştiricilerle görüşen gelen marka yetkililerinin, Play Store’daki uygulamaların App Gallery’e entegrasyonu için toplam 26 milyon dolarlık destek teklif ettiği ifade ediliyor. Ayrıca Apple ve Google’ın uygulamalar için yaptığı %30’a varan kesintinin aksine Huawei’nin kendi platformunda bu oranı %15’e düşüreceği de belirtiliyor.
App Gallery’nin havuzunda Amazon, Snapchat, TikTok ve Fortnite gibi uygulamalar olmasına rağmen, popüler uygulama sıklığı konusunda rakiplerine kıyasla eksik kalıyor. Huawei’nin tüketicilerden sorumlu Avrupa başkan yardımcısı Jaime Gonzalo ise geliştiricilerin önündeki engelleri kaldırarak bu sorunu aşacaklarını düşünüyor. HMS ekosistemine katılan geliştiricilerin reklamını yapmaya hazır olduklarını belirten Gonzalo, gelir paylaşımı konusunda da daha az müdahaleci olacaklarını ifade ediyor.
Akıllı Telefonlar
Samsung Galaxy Note 9 için Android 10, Türkiye’de dağıtıma çıktı!
Samsung Galaxy Note 9 için Android 10 tabanlı OneUI 2.0 Türkiye topraklarına ulaştı. Güncellemenin dağıtımı, bu ayın başlarında firma tarafından başlatılmıştı.
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Kore merkezli firma, geçtiğimiz senenin son ayı itibariyle 2019 model amiral gemi modelleri olan Note 10 ve S10 ailesine güncellemeyi dağıtmayı başlamıştı. Bu ayın başlarında dağıtımı sonlanan modellerden sonra sıra geldi 2018 model bayrak gemisi modellere.
Normalde, firmanın güncellemeyi 2 ay sonra Mart itibarıyla kullanıcılarla buluşması bekleniyordu. Fakat, gerek kullanıcıların baskıları, gerek de firmanın yoğun cihaz takviminden ötürü. Ana modellere yazılım güncellemesi dağıtım süreci geriye çekildi.
Samsung, Galaxy Note 9’a gelen Android 10 tabanlı OneUI 2.0 neleri değiştiriyor?
Güncellemenin gelişi, bize bir okurumuz tarafından aktarıldı. Buradan kendisine teşekkür etmek istiyoruz. Güncellemeyle birlikte, sürüm notlarında birçok değişikliğin bulunduğunu görüyoruz.
OneUI 2.0 özellikleri neler? Android 10 yenilikleri neler?
Tam ekran kaydırma hareketleri, gelişmiş tek elle kullanım modu, yeni medya ve cihazlar, gelişmiş biyometrik güvenlik, yeni batarya kullanım grafiği, yeni akıllı telefon kullanım istatistikleri ekranı, gelişmiş Samsung uygulamalar (Internet, Kişiler, Mesajlar vb.), önyüklü Android Auto uygulaması, Android Beam’in kaldırılması, AR Doodle eklenen ve arayüzü yenilenen kamera uygulaması, ekran ve selfie kaydı özelliği geliyor.
Listenin dışında, eski amiral gemilerine ayrıca laptop için Samsung DeX desteği de ekleniyor. Böylece, DeX dock’unu satın almanız gerekmeden cihazı kablo vasıtasıyla bilgisayara bağlayarak kullanabiliyorsunuz.
Güncelleme, hala cihazınıza gelmediyse, “Ayarlar > Telefon Hakkında > Yazılım Güncellemesi” sekmesi altından indirebilirsiniz.
Akıllı Telefonlar
iPhone 12, 6 GB RAM ile geliyor!
Her geçen gün 2020 model iPhone 12 ile ilgili detaylar daha da netleşmeye başlıyor. Apple‘a yakınlığı ile bilinen MacRumors adlı haber kaynağı, bu yıl tanıtılacak olan 4 farklı iPhone modellerinden en az ikisinin 6 GB RAM seçeneği ile gelmesini beklediklerini belirtti.
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Tanıtılması beklenen 4 farklı iPhone 12 modeli
- 6.7 inç büyüklüğünde iPhone: üçlü kamera ve 6 GB RAM
- 6.1 inç büyüklüğünde iPhone: üçlü kamera ve 6 GB RAM
- 6.1 inç büyüklüğünde iPhone: ikili kamera ve 4 GB RAM
- 5.4 inç büyüklüğünde iPhone: ikili kamera ve 4 GB RAM
Kasım ayında Barclay analistleri tarafından yayınlanan bir rapor da, iPhone 12‘ye ait yukarıdaki seçenekleri destekler nitelikte benzerlikler içeriyor. Rapor, 2020’de tanıtılacak en yüksek iki iPhone 12 modelinin 6 GB RAM içerdiğini iddia ediyor. Ayrıca 4 modelin de OLED ekrana sahip olması bekleniyor.
Görünüşe bakılırsa Apple, yeni iPhone modellerini tasarlarken hem boyut hem de fiyat olarak kullanıcılara farklı seçenekler sunmayı planlıyor. Kullanıcılar, yüksek performans ve büyük ekran ile hem en büyük modele hem de nispeten daha uygun fiyatlı küçük ekran ile yeni iPhone‘a kavuşabilecekler.
Apple, 2020’de 5G desteği sunacak mı?
Apple‘ın, 2020 yılında iPhone modellerine 5G desteği sunacağı konuşuluyor. Apple analisti Ming-Chi Kuo, Apple‘ın bu yıl 5G desteği sunması halinde 80-85 milyon iPhone satabileceğini tahmin ettiğini söyledi. Raporda ayrıca tüm pazarların 5G destekli iPhone almayacağı da belirtilmiş. Buna göre baz seviyedeki iki iPhone modeli yalnızca Sub-6GHZ 5G‘yi desteklerken, üst seviyedeki iki pro model ise mmWave 5G‘yi destekleyecek.