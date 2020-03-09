Realme tarafından, amiral gemisi modeli olan Realme X50 Pro 5G daha önce duyurulmuştu. Bugün ise TENAA’da RMX2071 model koduyla görüntülendi. Tahminlere göre RMX2071 model kodlu cihaz Realme X50 Pro 5G’nin Çin’de satılacak olan versiyonu olacak. TENAA’da görüntülenen cihazda, radikal bir değişiklik göze çarpmıyor.

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Realme X50 Pro 5G Çin’de 12 Mart’ta satışa sunulacak

Realme X50 Pro 5G’nin Hindistan versiyonunu 12 GB Ram ve 256 GB dahili depolama olmak üzere görmüştük. TENAA’da gördüğümüz üzere ise modelin Çin versiyonunda 12 GB Ram ve 512 GB dahili depolama seçeneği de bulunacak. Bunun dışında 6 GB ve 8 GB Ram seçenekleri yanı sıra 128 GB ve 256 GB dahili depolama seçenekleri de sunulacak. Cihaz Qualcomm’un Snapdragon 865 işlemcisi ile satılacak.

Ekran tarafında ise 6,44 inç Süper AMOLED Full HD+ ekran paneli 90 Hz yenileme hızı ile müşterilere sunulacak. Bu panel ayrıca HDR 10 destekli olacak. Ekran altında ise parmak izi tarayıcı bulunacak.

Arka tarafta ise 64 Mp, f/1.8 diyafram aralığına sahip bir ana kamera bizi karşılarken 12 Mp telefoto kamera 20x hibrid zoom desteği sunacak. Bir adet geniş açı kamera ise 119 derecelik açıyı 8 Mp ile görüntüleyebilecek. Ön kameralar ise 31 Mp’lik bir ana kamera ve 8 Mp 105 derecelik geniş açı kamera olmak üzere iki kameralık bir modülden oluşuyor.

Cihazda çift SIM desteği, Wi-Fi 6 kablosuz bağlantı, Bluetooth 5.0, çift frekanslı GPS, NFC, Usb Type-C gibi teknik donanımlar da mevcut.

Android 10 işletim sistemi ile gelecek modelde; Realme UI arayüzü bulunacak. 4200 mAh batarya ise 65 W hızlı şarj ile desteklenecek.

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