Genel
realme Watch S! Satış Fiyatı Belli Oldu.
Hem Android hem de iOS işletim sistemindeki tüm telefonlar ile uyumlu biçimde çalışan akıllı saat, 15 güne kadar süren uzun pil performansı ile dikkat çekiyor. Gerçek zamanlı kalp atış hızı izleme, kan oksijen doygunluk seviyesi izleme, akıllı bildirimler, 16 farklı spor modu, müzik ve kamera kontrolü gibi pek çok özelliği ile realme Watch S’te bir arada bulunuyor.
21 Ocak 2021 tarihi itibariyle rekabetçi fiyatıyla satışa sunulan, realme Watch S, hepsiburada, amazon.com, TEKNOSA, Türk Telekom, Vodafone, Vatan mağazaları ve online kanalları üzerinden 899 TL fiyat ile kullanıcılarla buluşuyor.
İncelemesini gerçekleştirdiğimiz akıllı saatin diğer tüm detaylarına videomuzdan ulaşabilirsiniz.
İyi Seyirler…
Ekran Kartı
RTX 3080 ekran kartlı ayakkabı üretildi!
Evet yanlış duymadınız, RTX 3080 ekran kartlı bir ayakkabı üretildi. Ürünün PC mi olacağı ayakkabı mı olacağı henüz netlik kazanmadı.
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RTX 3080 ekran kartlı ayakkabı?
Oyun dünyası teknolojik açıdan ilginç yeniliklerle oyuncuları karşılamaya devam ediyor. Dijital bir pazar olmaktan çıkan oyun dünyası artık ekipmanlar ve yan ürünlerle birlikte oldukça büyük bir ekonomiye sahip. Bu ekonominin büyüklüğü nedeniyle teknolojik gelişmeler de hızla artarken, bazı zamanlarda ilginç ürünler oyuncuları karşılıyor. Oyuncu ürünleriyle adından bir süredir söz ettiren NZXT, Artifact Studios ile iş birliğine giderek RTX 3080 ekran kartlı “ayakkabı” üretti. Kulağa oldukça şaşırtıcı gelen ayakkabının, ne amaçla üretildiği ise henüz bilinmiyor.
SNEAKERS MASTER RACE, @NZXT DRIP 💧 pic.twitter.com/OuNrEA6j4R
— Artifact Studios (@RTFKTstudios) January 20, 2021
İlginç tasarımı ile bizleri karşılayan “ayakkabının” tam olarak neye hizmet edeceği kafalarda soru işaretine neden oldu. Görünüş itibariyle bilgisayarı andıran materyalleri üzerinde bulunduran “ayakkabı” gerçekten bir bilgisayar mı yoksa süs eşyası mı henüz belli olmadı. İki firmanın orta çalışması sonucu bizleri karşılayan ürün, RTX 3080 ekran kartı ile birlikte oyuncuların beğenisine sunuldu ancak herhangi bir fiziksel satışın olup olmayacağı ise henüz netlik kazanmadı. Son dönemde oyun dünyasında artan ilginç ürünler kategorisinde yerini alan “ayakkabı” bakalım ileride bizleri nasıl karşılayacak. Razer‘ın oyunculara özel sakız dahi ürettiği piyasada başka hangi ürünler bizleri şaşırtacak bekleyip göreceğiz.
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Akıllı Telefonlar
Sony Xperia 10 III’ün Tasarımı ve Özellikleri Sızdırıldı!
Sony’nin yeni orta segment modeli Sony Xperia 10 III hakkında yeni sızıntılar geldi. Xperia 10 III‘ün tasarımı ve özellikleri sızdırıldı.
Geçtiğimiz yıllarda ortaya çıkardığı modeller ile fiyat/performans anlamında yankı uyandıran Sony, şimdi daha geri planda olmasına rağmen yeni modeller üretmekten vazgeçmiyor. Yeni modelleri ile karşımıza çıkmaya devam eden Sony’nin yeni modeli Xperia 10 III hakkında yeni bilgiler geldi bile.
2021’de üçüncü nesil akıllı telefonlarını tanıtacak olan Sony, yine bu modellerin arasında olan Xperia 10 III hakkındaki bilgileri gizli tutamadı. Geçtiğimiz yıl ortaya çıkan Xperia 10 II‘den farklı özellikler sunan Xperia 10 III, tasarım anlamına çokta farklılık taşımıyor.
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Sony Xperia 10 III’ün tasarımı ve özellikleri!
Sony Xperia 10 III modelinin tasarımına baktığımızda ön kısımda standart dikdörtgen bir ekran görüyoruz. Ekranda herhangi bir delikli tasarım veya damla çentik mevcut değil. Öte yandan ekranda bir tuş da göremiyoruz. Arka kısma geçtiğimizde ise Xperia 10 III, eski Xperia tasarımını andıran bir tasarım ile geliyor.
Hemen sol üst kısımda LED flaşı konumlandıran Sony Xperia 10 III, bu flaşın hemen altında üçlü kamera grubuna yer veriyor. Bu kamera grubunun 12MP ana + 8MP ultra geniş açı + 8MP telefoto kameralardan oluştuğu biliniyor. Yine arka kısımda bir Sony, bir de Xperia logosu yer alıyor.
Xperia 10 III‘ün bilinen diğer özelliklerine baktığımızda ise bu cihazın 154.4 x 68.4 x 8.3 mm boyutlarında olduğu söyleniliyor. Bu değerlere baktığımızda cihaz bir önceki modelden daha kısa ve dar ancak 0.1 mm daha kalın.
Ön kısmında 6 inç büyüklüğünde bir ekran taşıyan, parmak izi sensörünü yan kısmındaki güç düğmesinde taşıyor. Performansını Snapdragon 690‘dan alan Xperia 10 III, bu sayede 5G desteğine de sahip olacak. Aynı zamanda cihaz üzerinde 3.5mm‘lik kulaklık girişini de taşıyacak.
Sony‘nin yeni modeli Xperia 10 III hakkında bilinenler bu şekildeydi. Sizce Sony bu model için ne kadar fiyat belirleyecek? Yorumlarda fikirlerinizi belirtebilirsiniz.
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Genel
Instagram CEO’sundan şaşırtan itiraf: TikTok bizden daha iyi
Instagram CEO‘su Adam Mosseri Reels hakkında konuşurken TikTok için de önemli açıklamalarda bulundu. Mosseri, TikTok’un Instagram’dan daha ileride olduğunu ve platformu geliştirmeleri gerektiğini belirtti.
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Instagam CEO’su Adam Mosseri geçtiğimiz günlerde TheVerge ile bir röportaj yaparak önemli açıklamalarda bulundu. Adam Mosseri, Ağustos ayında Amerika Birleşik Devletleri’nde kullanıma açılan ve daha sonra dünya genelindeki sosyal medya kullanıcılarının deneyimine sunulan TikTok benzeri video formatı hakkında oldukça önemli bir itirafta bulundu.
Mosseri, Instagram kullanıcılarının deneyimine sunulduğundan bu yana çok değer görmeyen Reels’in önünde hâlâ uzun bir yol olduğuna işaret etti.
Mosseri, Reels ile ilgili yaptığı açıklamada; “İnsanların içerikleri paylaşma ve tüketme oranlarına baktığımızda büyüdüğümüzü görüyoruz, ancak önümüzde çok daha uzun bir yol var. TikTok’un önümüzde olduğu konusunda dürüst olmamız gerekiyor” ifadelerini kullandı.
Ekibin şu anda kullanıcıların beklentisini minimum düzeyde karşılamaya odaklandıklarını belirten Mosseri, artık platformu daha farklı kılmak için düşünmeye başlamaları gerektiğini vurguladı. Eğlenceli filtre ve efektler ile kullanıcıları teşvik ettiklerini belirten Instagram CEO’su, daha iyi bir konumda olmak için çalışmalarına devam ettiklerini belirtti.
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Daha yaratıcı formatların Instagram’ın gelişmesine olanak sağlayacağını belirten Mosseri, yoğun ilgi görecek ve sosyal medyada bomba etkisi yaratacak yeni içerikler düşünmeleri gerektiğini açıkladı.
Mosseri ayrıca sosyal medya uygulamasının birçok farklı video formatının olduğunu ancak çoğu insanın Instagram üzerinde yayımlanan videolar ile uygulamada 2018 yılından beri var olan daha uzun videolara imkan tanıyan IGTV arasındaki farkı muhtemelen bilmediğini söyledi.
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Forumdan Son Mesajlar
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Yazan: market2020, 2 gün önce
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6000-8000 TL civarı telefon tavsiyesi ?
Yazan: fuguler, 3 gün önce
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6000-8000 TL civarı telefon tavsiyesi ?
Yazan: Kojiro H., 4 gün önce
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