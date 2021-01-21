realme Watch S! Satış Fiyatı Belli Oldu.

Sony’nin yeni orta segment modeli Sony Xperia 10 III hakkında yeni sızıntılar geldi. Xperia 10 III‘ün tasarımı ve özellikleri sızdırıldı.

Geçtiğimiz yıllarda ortaya çıkardığı modeller ile fiyat/performans anlamında yankı uyandıran Sony, şimdi daha geri planda olmasına rağmen yeni modeller üretmekten vazgeçmiyor. Yeni modelleri ile karşımıza çıkmaya devam eden Sony’nin yeni modeli Xperia 10 III hakkında yeni bilgiler geldi bile.

reklam

2021’de üçüncü nesil akıllı telefonlarını tanıtacak olan Sony, yine bu modellerin arasında olan Xperia 10 III hakkındaki bilgileri gizli tutamadı. Geçtiğimiz yıl ortaya çıkan Xperia 10 II‘den farklı özellikler sunan Xperia 10 III, tasarım anlamına çokta farklılık taşımıyor.

İlginizi Çekebilir: RedmiBook Pro, K40 Serisi ile beraber tanıtılabilir!

Sony Xperia 10 III’ün tasarımı ve özellikleri!

Sony Xperia 10 III modelinin tasarımına baktığımızda ön kısımda standart dikdörtgen bir ekran görüyoruz. Ekranda herhangi bir delikli tasarım veya damla çentik mevcut değil. Öte yandan ekranda bir tuş da göremiyoruz. Arka kısma geçtiğimizde ise Xperia 10 III, eski Xperia tasarımını andıran bir tasarım ile geliyor.

Hemen sol üst kısımda LED flaşı konumlandıran Sony Xperia 10 III, bu flaşın hemen altında üçlü kamera grubuna yer veriyor. Bu kamera grubunun 12MP ana + 8MP ultra geniş açı + 8MP telefoto kameralardan oluştuğu biliniyor. Yine arka kısımda bir Sony, bir de Xperia logosu yer alıyor.

Xperia 10 III‘ün bilinen diğer özelliklerine baktığımızda ise bu cihazın 154.4 x 68.4 x 8.3 mm boyutlarında olduğu söyleniliyor. Bu değerlere baktığımızda cihaz bir önceki modelden daha kısa ve dar ancak 0.1 mm daha kalın.

Ön kısmında 6 inç büyüklüğünde bir ekran taşıyan, parmak izi sensörünü yan kısmındaki güç düğmesinde taşıyor. Performansını Snapdragon 690‘dan alan Xperia 10 III, bu sayede 5G desteğine de sahip olacak. Aynı zamanda cihaz üzerinde 3.5mm‘lik kulaklık girişini de taşıyacak.

Sony‘nin yeni modeli Xperia 10 III hakkında bilinenler bu şekildeydi. Sizce Sony bu model için ne kadar fiyat belirleyecek? Yorumlarda fikirlerinizi belirtebilirsiniz.

Seçtiğimiz akıllı telefon modellerine Hepsiburada üzerinden göz atmak için tıklayınız!

Seçtiğimiz akıllı telefon modellerine Trendyol üzerinden göz atmak için tıklayınız!