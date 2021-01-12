Aksesuar
Realme Watch S için Türkiye müjdesi
Ülkemizde de büyük ilgi gören Realme, yeni akıllı saati Watch S modelini Türkiye’ye getirmeyi planlıyor. Watch S, şık tasarımının yanı sıra uzun kullanım süresi sağlayan yüksek kapasiteli bataryasıyla da dikkat çekiyor.
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Tek parça alüminyum bir gövdeye sahip olan Realme Watch S; siyah, mavi, kahverengi ve yeşil renkli silikon kordonlar ile özelleştirilebiliyor. 47 mm’lik dairesel tasarım ise geleneksel saat formunda bir akıllı saat isteyenler için ideal bir ölçü sunuyor. Bunun dışında Realme Watch S’in gövdesinde iki adet fiziksel buton da yerini alıyor.
1.3 inç boyutunda ve 360×360 piksel çözünürlüğünde IPS ekrana sahip olan akıllı saat, ortam sensörü sayesinde otomatik parlaklık ayarı yapabiliyor. Corning Gorilla Glass koruması ekranın darbelere karşı korurken, IP68 sertifikası da su ve toza karşı koruma sağlıyor. Buna rağmen Realme, yüzerken ve duş alırken saatin kullanılmasını önermediklerini belirtiyor.
Uyku takibi de yapan ürün; aynı zamanda müzik kontrolü ve kamera kontrolü gibi özelliklere de sahip. 15 gün batarya ömrüne sahip olan Realme Watch S, 390 mAh kapasiteli bataryasıyla dikkat çekiyor ve kutu içeriğinden ayrıca manyetik şarj cihazı çıkıyor.
Saatte yer alan sağlık özelliklerinden bahsetmek gerekirse 24 x 7 kalp atış hızı takipçisiyle gelen Watch S, kandaki oksijen seviyelerini izlemek için Sp02 sensörünü de bünyesinde barındırıyor.
Şirketin sosyal medya üzerinden paylaştığı görsel yoğun ilgi gördü. Yakında ülkemizde de satışa çıkması beklenen akıllı saat için Realme Türkiye; “Tüm çekiciliğiyle baş döndürmeye geliyor!” sloganını kullanıyor. Ancak söz konusu Realme Watch S akıllı saatin ülkemizde nasıl bir fiyat ile çıkacağı henüz belli değil.
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Aksesuar
Jabra Elite 85t kulaklıkların dört yeni renk seçeneği duyuruldu
Tarihinde ilk kez sanal olarak düzenlenen CES’in bu yılki etkinliğinde sahne alan Jabra, Elite 85t kulaklık modelinin yepyeni renklerini duyurdu. Elite 85t’nin dört yeni renkle yeniden satışta olacağını söyleyen Jabra, kulaklığı şimdiye kadar yalnızca Titanyum/Siyah renk seçeneğiyle satışa sunmaktaydı.
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Tam kablosuz kulaklık denince akla ilk gelen markaların başında Jabra bulunuyor. Ürettiği kulaklıklar ve ses ekipmanları sayesinde ses tutkunlarının yegâne tercihi olmayı başaran Jabra, Ekim 2020’de Elite 85t adlı kulaklığını tanıtmıştı. Selefi Elite 75t’ye nazaran en büyük farkı Aktif Gürültü Önleyici desteği olan Elite 85t, şimdiye kadar Titanyum/Siyah renk seçeneğiyle satıştaydı. Bugün ise Jabra, Elite 85t’nin dört yeni renk seçeneğini daha duyurdu.
Jabra Elite 85t ANC kulaklıkların yeni renk seçenekleri
Jabra Elite 85t; Altın/Bej, Bakır/Siyah, Siyah ve Gri olmak üzere dört farklı renk seçeneğiyle yeniden satışa sunulacak. Jabra, yeni renk seçeneklerinin şimdiden satışa sunulduğunu belirtti. Yeni renklerin 2021’de daha fazla tüketiciyle buluşacağını ifade eden Jabra yetkilileri, kullanıcıların bundan böyle Jabra kalitesini yepyeni tarzlarda yaşayabileceklerini belirtti.
Jabra Elite 85t’yi buradaki bağlantıya tıklayarak satın alabilirsiniz
Jabra Kıdemli Başkan Yardımcısı Calum MacDougall, Elite 85t kulaklıklarla ilgili yaptığı açıklamada kamuoyuyla şu bilgileri paylaştı:
“Ürünlerimizi tasarlarken, müşterilerimize daha fazla seçenek sunmak da istiyoruz. Bu nedenle gelişmiş ANC’li Elite 85t kulaklıklarımızın dört yeni renkle satışa sunulduğunu duyurmaktan büyük heyecan duyuyoruz. Müşterilerimiz artık, şıklığın ve etkileyici ses deneyiminin keyfini birçok farklı stilde çıkarma imkanına sahip olacaklar.”
Jabra Elite 85t’nin teknik özellikleri
Elite 85t ses özellikleri
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Hoparlör boyutu: 12 mm / 0,47 inç
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Hoparlör bant genişliği (müzik): 20 Hz – 20 kHz
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Hoparlör bant genişliği (çağrı): 100Hz – 10kHz
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Mikrofon türü: 6 x MEMS
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Mikrofon bant genişliği: 100Hz – 10kHz
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ANC (Aktif Gürültü Engelleme): Evet, ayarlanabilir / Jabra Advanced ANC – cihazın 6 mikrofonundan 4’ünü kullanır
Elite 85t batarya özellikleri
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ANC ile müzik: Toplam 25 saate kadar (Kulaklık 5,5 saat, şarj kutusu 19,5 saat)
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ANC olmadan müzik: Toplam 31 saate kadar (Kulaklık 7 saat, şarj kutusu 24 saat)
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Uyku modu: Bağlantısız 15 dakika, etkinlik olmaksızın 30 dakika sonra otomatik kapanma / Sound+ uygulamasında yapılandırılabilir
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Kablosuz şarj: Qi sertifikalı kablosuz şarj cihazlarıyla çalışır (min. 5 watt)
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Kablolu şarj: USB-C
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Şarj süresi (kablolu): tam şarj için 3 saat / 500mA
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Şarj süresi (kablosuz): 25 ° C / 77 ° F’de 3,5 saate kadar (Kablosuz şarj cihazına bağlıdır)
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Bekleme süresi: 6 ay
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Batarya: Şarj edilebilir lityum iyon pil
Aksesuar
Apple Watch sahipleri için 20 faydalı ipucu!
Yakın zamanda bir Apple Watch aldıysanız veya bunu yapan birini tanıyorsanız, yararlanabileceğiniz birçok faydalı, gizli, küçük ipucu ve püf noktası var. Aralarında tecrübeli Apple Watch sahiplerinin bile belki de bilemeyeceği maddeler bulunan ve yeni Apple Watch sahiplerinin kesinlikle bilmesi gereken 20 faydalı ipucunu sizin derledik.
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- Uygulamaları Yeniden Düzenleyin – Ana uygulama ızgarasında, bir uygulamaya basılı tutarsanız, onu hareket ettirip yeni bir uygulama düzeni oluşturabilirsiniz. Ayrıca iPhone’daki Watch uygulamasında Uygulama Görüntüsü> Yerleşim‘e giderek uygulamaları iPhone üzerinden yeniden düzenleyebilirsiniz.
- Liste Görününtüsü’nü Kullan – Apple Watch fabrika ayarlı olarak Izgara menüsü görünümünde gelir. Eğer bunu sevmediyseniz ve değiştirmek istiyorsanız, iPhone’da Watch uygulamasını açın, “Uygulama Görüntüsü“ne dokunun ve ardından Apple Watch’da Digital Crown’a bastığınızda tüm uygulamalarınızı bir liste şeklinde görmek için “Liste Görüntüsü“nü seçin.
- Uygulamaları Sil – Saatiniz Liste Görüntüsü‘ndeyken, herhangi bir uygulamayı silmek için uygulamayı sağdan sola kaydırın. Bu özellik 3. parti uygulamalar için de çalışır. Izgara Görüntüsü’nde bunu, bir uygulama simgesine basılı tutarak da yapabilirsiniz.
- Favori Uygulamalara Hızlı Erişin – Saatin yan düğmesi varsayılan olarak en son uygulamaları açar, ancak iPhone’da Watch uygulamasına gidip “Dock“a dokunursanız, bunun yerine favori uygulamalarınızdan bir seçim gösterecek şekilde değiştirebilirsiniz.
- Mesajlar için Tapback’i kullanın – Bir mesaj aldığınızda, Tapback yanıt vermenin hızlı ve kullanışlı yoludur. Sadece gelen herhangi bir mesaja basarak beğen, beğenme, gülme gibi hızlı yanıt oluşturabilirsiniz.
- Akıllı Yanıtlardan Yararlanın – Akıllı Yanıtlar, Apple Watch’taki mesajlara yanıt vermek için de kullanışlıdır. iPhone’daki Watch uygulamasında Mesajlar altında bulunan Saptanmış Yanıtlar‘a dokunun. Özelleştirmek için listedeki herhangi bir öğeye dokunun ve ardından bir mesaj aldığınızda, yanıt seçeneklerinize ulaşmak için aşağı kaydırın.
- Telefon Aramasını Susturma – Apple Watch’un ekranını avuç içinizle kapatarak gelen bir aramayı sessize alabilirsiniz. Bu, zil sesini ve titreşimi durdurur, ancak çağrıyı reddetmez.
- Bildirimleri Temizle – Bildirimlere ulaşmak için Apple Watch ekranında aşağı kaydırın ve ardından listeyi tamamen yukarı kaydırdığınızda tüm bildirimlerinizden aynı anda kurtulmak için Tümünü Temizle seçeneğine dokunun.
- Bir Uygulamanın Başına Geri Dönün – Bir uygulama kullanıyorsanız ve aşağı kaydırdıktan sonra hızlıca en üste dönmeniz gerekiyorsa, sağ üst köşedeki saate dokunmanız yeterlidir.
- Başucu Modu’nda Pil Durumunu görmek – Apple Watch’unuz Baş Ucu Modu’nda şarj olurken pil simgesine dokunun. iPhone’da Apple Watch uygulamasını açıp, “Genel” seçeneğine dokunun ardından listelenen ayarlarda Baş Ucu Modu‘nun açık olduğundan emin olun. Bu sayede Apple Watch’u şarj olurken baş ucu saati olarak kullanabilirsiniz.
- Uygulamalar Arasında Hızla Geçiş Yapın – Kullandığınız son uygulamaya hızlıca geri dönmek mi istiyorsunuz? Digital Crown’a iki kez basın.
- Erişim Kontrol Merkezi – Apple Watch’un Kontrol Merkezi‘nde çok sayıda hızlı dokunma kontrolü vardır. Apple Watch ekranında Kontrol Merkezi’ne ulaşmak için saat ekranında parmağınızı yukarı kaydırmanız yeterlidir. Eğer bir uygulamanın içindeyseniz, Kontrol Merkezi’ni açmak için ekranın altına bir veya iki saniye basılı tutun ve ardından yukarı kaydırın.
- Kayıp bir iPhone’a Ping Gönderme – Denetim Merkezi’ni açın ve bağlı iPhone cihazınıza ping atmak için küçük telefon simgesine dokunun. Bu, nereye koyduğunuzu bulamadığınız iPhone’unuzu bulmak için en kullanışlı yoldur. Ping atarken, telefon flaşının da yanıp sönmesini istiyorsanız aynı simgeye basılı tutun.
- Antrenman Geri Sayımını Atlayın – Herhangi bir Antrenman başlatırken üç saniyelik bir geri sayım vardır. Atlamak için, geri sayım başladığında ekrana dokunun.
- Antrenmanı Duraklatma – Digital Crown ve Yan düğmeye birlikte basarak antrenmanı hızlı bir şekilde duraklatabilirsiniz. Devam ettirmek için tekrar basın.
- Antrenman Bölümlerini İşaretle – Bazı antrenmanlarda bölümleri işaretlemek oldukça yararlıdır. Bunu yapmak için antrenman sırasında Apple Watch’un ekranına iki kez dokunun.
- Ekran Görüntüsü Alma– Saat ekran görüntüsü almak için Digital Crown ve yan düğmeye aynı anda basın. Ekran görüntüsü Apple Watch’a bağlı iPhone’unuzun Fotoğraflar albümünde belirecektir.
- Mickey Kadran’ın Saati Söylemesini Sağlayın – Mickey veya Minnie Apple Watch kadranlarını kullanıyorsanız, saati okumaları için karakterlere dokunabilirsiniz. Bunun çalışması için Sessiz Mod’un kapalı olması gerektiğini unutmayın.
- Siri’nin Saati Okumasını Sağlayın – Herhangi bir saat kadranında, ekrana iki parmağınızla dokunup basılı tutun, Siri saati okuyacaktır. (Sessiz Mod’un kapalı olması gerekiyor).
- Bir Memoji Yapın – Apple Watch’taki, küçük bir çizgi film yüzüne benzeyen Memoji uygulaması, saatin üzerinde Memoji karakterleri oluşturmak için kullanılabilir. Ayrıca Memoji, saat yüzleri olarak da ayarlanabilir.
- AirPods’u Kontrol Edin – AirPods’unuzu kontrol etmek, şarkıları atlamak ve ses seviyesini ayarlamak için Siri’yi kullanabilirsiniz. Ayrıca AirPods Max veya AirPods Pro’nuz varsa, Siri Aktif Gürültü Engelleme ve Şeffaflık modları arasında geçiş yapabilir.
İşinize yarayabilecek indirimli ve kullanışlı ürünleri sizin için HepsiBurada üzerinden listeledik.
Akıllı Telefonlar
Kablosuz şarj özelliği nedir? Hangi telefonlar destekliyor?
Yeni iPhone cihazlarının hepsi kablosuz şarj desteği ile geliyor. Ancak Android telefonlardan hangilerinin bu desteğe sahip olduğunu söylemek bu kadar kolay olmayabiliyor.
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Android cihazlardaki kablosuz şarj özelliği geçen süre içerisinde oldukça gelişti. Başlarda daha kısıtlı kullanılan bu işlev şu anda birçok yeni Android ve Apple telefonlarda Qi standartlarını karşılar halde. Hatta bazı Android telefonlarda ters kablosuz şarj işlevi ile diğer akıllı telefonlar veya kulaklık gibi cihazlar, telefon kullanılarak, yavaş da olsa, şarj edilebiliyor.
Kablosuz şarj nedir?
Kablosuz şarj teknolojisiyle elektromanyetik endüksiyon kullanarak telefonları şarj etme yoluna gidiliyor. Kablosuz şarj aleti ve telefonun ikisinde de bulunan bobinler üst üste getirildiği zaman oluşan elektromanyetik alan kullanılarak bir akım oluşturuluyor. Sonrasında doğru akım enerjisine dönüştürülen bu akım telefonun bataryasına yönlendiriliyor.
İşlevin çalışması telefonun arkasıyla şarj aletini denk getirmek kadar basit olabiliyor. Ancak eğer telefonun kalın bir kılıfı var ise kablosuz şarj yapılamayabileceğini unutmamak gerek. Karışık olan kısım ise kablosuz şarj hızında başlıyor. Bu desteğe sahip telefonlar standart olarak 5W şarjı destekliyorlar. Bu rakam ise oldukça yavaş bir şarj anlamına geliyor. Dolayısıyla Android telefonlarda daha hızlı şarj karışık bir hale gelebiliyor. Bazı firmalar ise kendi üretimleri olan standart şarj aletlerini buna çözüm olarak sunmayı tercih ediyorlar.
Örneğin Samsung firmasının çıkardığı 2019 sonrası telefonlar firmanın Hızlı Kablosuz Şarj 2.0 standardını destekliyorlar. Galaxy S10 ve Note 10 sahipleri 12W’a kadar kablosuz şarj hızı desteği görebiliyorlar. Note 10+ ve sonraki cihazlarda ise bu rakam 15W olabiliyor. Bu ise yeterli sayılabilecek hızda bir şarj deneyimi sunmaya yetiyor.
OnePlus ise Warp Charge 30 Kablosuz Şarj cihazı ile 30W’a kadar şarj desteği sağlayabiliyor. Bu da diğer 5W destekli cihazlarla karşılaştırılınca OnePlus 8 Pro cihazları için oldukça hızlı bir şarj desteği anlamına geliyor.
Ancak bunun dezavantajları da kesinlikle yok değil. Böyle bir hıza sadece yaklaşık 70 Dolarlık OnePlus şarj cihazı ile ulaşılabildiğini ve diğer cihazların kullanılması durumunda desteğin standart 5W olacağını unutmamak gerek. Ayrıca bu şarj hızı beraberinde şarj cihazının kullanacağı pervanelerden gelen yüksek sesi de getirebiliyor. Buna cihazla gelen ve zarar görmesi durumunda aleti kullanışsız hale getirebilen entegre kabloyu da eklemek gerek.
Kablosuz şarjın genel olarak dezavantajları nelerdir?
Kablosuz şarj kullanışlı gibi dursa da bazı sorunlara sahip. Bunlardan birisi de şarjdayken telefonu kullanamamak. Bazı şarj aletleri bunu farklı denemelerle çözmeye çalışsa da telefon alındığı zaman şarj da kesildiği için sorun hala mevcut. Bir diğer sorun ise telefonu alete denk getirmek olabiliyor. Bobinler denk gelmediği takdirde cihaz şarj olmuyor. Aynı zamanda telefon kılıfınızda elektronik başka eşyalar var ise endüksiyon ile yapılan şarj bu tip cihazlara kalıcı hasarlar verebiliyor.
Aynı şekilde kablosuz şarjın normal şarja göre çok daha yavaş olduğunu unutmamak gerek. Birçok Android cihaz, en azından şimdilik, kutularından hızlı şarj kablosuyla geliyor. Destekleri genel olarak değişse de 20W’lık bir şarj desteği sıfırdan %100’e 90 dakika gibi bir sürede çıkabilirken; 5W standart bir kablosuz şarj ile bu süre 3-3.5 saati bulabiliyor.
Peki hangi Android telefonlar kablosuz şarj desteği veriyor?
Genellikle telefonun arkasının camlı olması bu konuda garanti olmasa da önemli bir ipucu verebiliyor. Kablosuz şarj özelliği alüminyum veya diğer metaller üzerinden ise çalışmıyor.
- Farklı kablosuz şarj cihazı önerilerinin yanında uygun ve oldukça güçlü telefon ve bilgisayar cihazları önerileri için bu listeye bir göz atmanızı öneririz.
Yine de daha net bir bilgi almak isterseniz diye kablosuz şarj özelliği desteği olan güncel Android telefonlarının bir listesini buraya bırakıyoruz:
Samsung
- Samsung Galaxy Fold ve Z Fold 2 5G
- Samsung Galaxy Z Flip ve Flip 5G
- Samsung Galaxy Note 20 ve Note 20 Ultra
- Samsung Galaxy S20, S20 Ultra, ve S20 FE Edition
- Samsung Galaxy Note 10, Note 10 Plus, ve Note 10 Plus 5G
- Samsung Galaxy S10, S10 Plus, S10e, ve S10 5G
- Samsung Galaxy Note 9
- Samsung Galaxy S9 ve S9+
- Google Pixel 5
- Google Pixel 4 ve 4 XL
- Google Pixel 3 ve 3 XL
LG
- LG Wing
- LG Velvet
- LG V60
- LG G8, G8s, ve G8X
- LG V50
- LG V40
- LG V35
- LG G7
- LG V30
Sony
- Sony Xperia 1 II
- Sony Xperia XZ3
- Sony Xperia XZ2 ve XZ2 Premium
Xiaomi
- Xiaomi Mi 10 Ultra
- Xiaomi Mi 10, ve Mi 10 Pro
- Xiaomi Mi 9 ve Mi 9 Pro
- Xiaomi Mi Mix 3
Huawei
- Huawei P40, P40 Pro, ve P40 Pro+
- Huawei P30 ve P30 Pro
- Huawei Mate 20, Mate 20 Pro, ve Mate 20 RS Porsche Design
- Huawei Mate 30, Mate 30 Pro, ve Mate 30 RS
- Huawei Mate 40 Pro
- Huawei Honor V30 Pro
Diğer telefonlar
- OnePlus 8 Pro
- ZTE Axon 10 Pro
- ZTE Axon 9 Pro
- Nokia 9 PureView
Forumdan Son Mesajlar
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Yazan: market2020, 1 gün önce
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