Realme Watch S için Türkiye müjdesi

Ülkemizde de büyük ilgi gören Realme, yeni akıllı saati Watch S modelini Türkiye’ye getirmeyi planlıyor. Watch S, şık tasarımının yanı sıra uzun kullanım süresi sağlayan yüksek kapasiteli bataryasıyla da dikkat çekiyor.

İlginizi çekebilir: Zeblaze GTS Akıllı Saat inceleme | Ne kadar ekmek o kadar köfte

reklam

Tek parça alüminyum bir gövdeye sahip olan Realme Watch S; siyah, mavi, kahverengi ve yeşil renkli silikon kordonlar ile özelleştirilebiliyor. 47 mm’lik dairesel tasarım ise geleneksel saat formunda bir akıllı saat isteyenler için ideal bir ölçü sunuyor. Bunun dışında Realme Watch S’in gövdesinde iki adet fiziksel buton da yerini alıyor.

1.3 inç boyutunda ve 360×360 piksel çözünürlüğünde IPS ekrana sahip olan akıllı saat, ortam sensörü sayesinde otomatik parlaklık ayarı yapabiliyor. Corning Gorilla Glass koruması ekranın darbelere karşı korurken, IP68 sertifikası da su ve toza karşı koruma sağlıyor. Buna rağmen Realme, yüzerken ve duş alırken saatin kullanılmasını önermediklerini belirtiyor.

Uyku takibi de yapan ürün; aynı zamanda müzik kontrolü ve kamera kontrolü gibi özelliklere de sahip. 15 gün batarya ömrüne sahip olan Realme Watch S, 390 mAh kapasiteli bataryasıyla dikkat çekiyor ve kutu içeriğinden ayrıca manyetik şarj cihazı çıkıyor.

Saatte yer alan sağlık özelliklerinden bahsetmek gerekirse 24 x 7 kalp atış hızı takipçisiyle gelen Watch S, kandaki oksijen seviyelerini izlemek için Sp02 sensörünü de bünyesinde barındırıyor.

Şirketin sosyal medya üzerinden paylaştığı görsel yoğun ilgi gördü. Yakında ülkemizde de satışa çıkması beklenen akıllı saat için Realme Türkiye; “Tüm çekiciliğiyle baş döndürmeye geliyor!” sloganını kullanıyor. Ancak söz konusu Realme Watch S akıllı saatin ülkemizde nasıl bir fiyat ile çıkacağı henüz belli değil.

Sizler için oluşturduğum; akıllı telefon, teknolojik ürünler ve genel ihtiyaçlar alışveriş listelerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca Trendyol listesini incelemek içinde burayı tıklayın!