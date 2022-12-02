Realme, Realme Narzo 50 Pro 5G akıllı telefonunu Mayıs 2022’de piyasaya sürdü. Lansman sırasında akıllı telefon, Android 13 tabanlı Realme UI 3.0 ile piyasaya sürülmüştü. Şirket, cihaz için Android 13 tabanlı Realme UI 3.0 Açık Beta’yı duyurduğu için cihaz artık kararlı Android 13 güncellemesini almaya bir adım daha yakın.

Marka; cihaz için Android 13 Beta programını, kullanıcıları programa katılmaya ve yeni özelliklerin keyfini çıkarmaya ve herhangi bir sorun veya öneriyle ilgili geri bildirimde bulunmaya davet eden bir topluluk gönderisiyle resmi olarak duyurdu.

Lütfen önce Realme Narzo 50 Pro 5G’nizi gerekli UI sürümüne güncellemeniz gerektiğini unutmayın: RMX3395 11 A.05, RMX3395 11 A.06, RMX3395 11 A.07. Ayrıca, cihaz için Android 13 Açık Beta başvurusu bugünden (1 Aralık 2022) itibaren açıktır ve toplu olarak kabul edilebilir.

Kriterleri karşılayanlar, Realme Narzo 50 Pro 5G Android 13 Açık Beta programına başvurmak için Ayarlar > Yazılım Güncelleme > sağ üst köşedeki ayarlar simgesine dokunun > Deneme Sürümü > Bilgilerinizi gönderin > Şimdi Başvur’a gidebilir. Bir Açık Beta programı olduğundan, cihazınız gereksinimleri karşılıyorsa Android 13’ü denemek için güncellemeyi büyük olasılıkla birkaç gün içinde alacaksınız.

Realme, müşterilerine Android 13 güncellemesini almaları durumunda önemli verilerini yedeklemelerini tavsiye ediyor. Ayrıca şirket, müşterilerine Android 13 Açık Beta ürün yazılımını yüklemeden önce en az 5 GB boş dahili depolama alanına sahip olmalarını ve pillerinin en az %60 dolu olmasını sağlamalarını tavsiye ediyor. Cihazını rootlamış olan kullanıcılar programa katılamayacaklardır.

Bir Beta yapısı olduğu için kararlılık sorunları ve hataları olabilir, bu nedenle kullanıcılar beta sürümünü birincil cihazlarına yüklemekten kaçınmalı. Android 13 yapısından memnun değilseniz ve Android 12’ye geri dönmek istiyorsanız Realme, kullanıcılara bunu yapma seçeneği sunuyor.