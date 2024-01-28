Bu videoda realme’nin şimdiye kadar çıkardığı en güçlü amiral gemisi telefon olan realme GT5 Pro modelinin detaylarına yakından bakıyoruz. Uygun fiyata yüksek teknoloji sunmaya devam eden realme, GT5 Pro modeliyle birçok kişinin dikkatini çekmiş durumda. Zira 450 dolar/450 euro bandındaki bir telefonda Snapdragon 8 Gen 3 işlemci, 16GB RAM, 512GB depolama, periskopla desteklenmiş gelişmiş kamera sistemi, Dolby Atmos destekli stereo hoparlör, 144Hz destekli 4500 nit parlaklığa çıkabilen ince çerçeveli ekran, 100W kablolu, 50W kablosuz şarj destekleyen 5400 mAh batarya, şık görünüme ve yüksek kaliteli materyale sahip bir tasarım tek bir yerde bütünleşmiş durumda.

Peki siz realme GT5 Pro hakkında neler düşünüyorsunuz? Ülkemizde henüz satışa çıkıp çıkmayacağı belirsizliğini koruyor. Ancak ülkemizde GT2 serisinin çok sevildiğin, GT3 modelinin de satışta olduğunu düşünürsek ileriki süreçte bu modelinde gelme olasılığının yüksek olduğunu söyleyebiliriz. Siz de realme GT5 Pro hakkındaki görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşmayı unutmayın. İyi seyirler.

realme GT5 Pro Kutu Açılışı: https://youtu.be/gC3iJVzCOtU

realme GT5 Pro Oyun Testi: https://youtu.be/FFBHjpMcvbY

realme GT5 Pro Kamera Testi: https://youtu.be/aaRUhf-XF6o

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