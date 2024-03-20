Realme orta segmentte oldukça güçlü bir oyuncu. Bu segmentte Çinli rakipleriyle ve Samsung’la yarışan Realme geldiğimiz noktada bugün Realme GT Neo 6 SE üzerinde çalışıyor. Realme GT Neo 6 SE tasarımı sızdırıldı. Detaylara bakalım.

Realme GT Neo 6 SE tasarım detayları

Realme GT Neo 6 SE tasarım tarafında arka tarafta sol üst köşede bir kamera modülüne sahip olacak. Üç parçadan oluşan kamera modülünün üst parçasında bir adet kamera lensi bulunurken alttaki ve sağdaki parçada üç adet kamera lensi bulunacak. Realme GT Neo 6 SE tasarım tarafında bu kamera modülünün içinde bir de LED flaşa sahip. Realme GT Neo 6 SE tasarımında yüksek ihtimalle sol alt köşede dikey bir Realme logosu bulunacak.

Realme GT Neo 6 SE neler sunacak?

Bundan önceki sızıntılara göre Realme GT Neo 6 SE, 8T LTPO AMOLED bir ekran ile birlikte gelecek. Akıllı telefon kaputun altında Snapdragon 7+ Gen 3 yonga setine sahip olacak. Pil tarafında ise Realme GT Neo 6 SE, 100W kablolu hızlı şarj desteğine sahip 5500 mAh büyüklüğünde bir pile sahip olacak.

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Tüm bunların haricinde bir süredir Realme GT Neo 6 hakkında da sızıntılar dönüyor. Her iki akıllı telefonun da aynı lansman etkinliğinde piyasaya sürülmesi bekleniyor.