Realme orta segmentte oldukça güçlü bir oyuncu. Bu segmentte Çinli rakipleriyle ve Samsung’la yarışan Realme geldiğimiz noktada bugün Realme GT Neo 6 üzerinde çalışıyor. Realme GT Neo 6 AnTuTu testinde görüntülendi. Detaylara bakalım.

Realme GT Neo 6 AnTuTu testi

Realme GT Neo 6 AnTuTu testinde görüntülendi. Bu bağlamda Realme GT Neo 6 AnTuTu testinden 1846775 puan aldı. Realme GT Neo 6 AnTuTu testine göre akıllı telefon Snapdragon 8s Gen 3 yonga setine sahip olacak.

Realme GT Neo 6 neler sunacak?

Bundan önceki sızıntılara göre Realme GT Neo 6, 6.74 inç büyüklüğünde bir ekrana sahip olacak. Bu ekran 1.5K çözünürlükte olacak ve 144hz ekran yenileme hızını destekleyecek. Ekran paneli tarafında ise AMOLED bir panel kullanılacak.

Kamera tarafında ise akıllı telefon üçlü bir arka kamera kurulumuna sahip olacak. Bu arka kamera kurulumunda bizleri 50 MP çözünürlüğünde OIS destekli bir ana kamera karşılayacak. Bu ana kamerada Sony IMX890 lens kullanılacak. Bunun dışında akıllı telefonda henüz özellikleri bilinmeyen iki yardımcı kamera daha bulunacak.

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Realme GT Neo 6 arka tarafta sol üst köşede bir kamera modülüne sahip olacak. İki parçadan oluşan kamera modülünün üst parçasında bir adet kamera lensi bulunurken alttaki parçada iki adet kamera lensi bulunacak. Akıllı telefon bu kamera modülünün yanında bir de LED flaşa sahip. Kapağın sol alt köşesinde ise bir adet Realme logosu gözlere çarpıyor.