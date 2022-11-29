Realme, Realme GT 2 Pro ve Realme GT 2’yi kararlı Android 13 tabanlı Realme UI 3.0’a zaten güncelledi. Marka, geçtiğimiz ay erken erişim güncellemesi alan Realme GT Neo 3T için şimdi de Açık Beta testine başladı.

Realme, Realme Topluluk Forumu’nda Realme GT Neo 3T Android 13 Açık Beta programını duyurdu. Şu anda yalnızca Hintli kullanıcılar Realme GT Neo 3T’nin Android 13 Açık Beta programına erişebilir. RMX3371 11.A.08 ürün yazılımı sürümünü çalıştıran Realme GT Neo 3T kullanıcıları programa başvurabilir.

Gerekli şartları sağlayan kullanıcılar, Ayarlar > Yazılım Güncelleme > sağ üst köşedeki ayarlar düğmesine dokunarak > Deneme Sürümü > Bilgilerinizi gönderiyorum > Şimdi Başvur seçeneğine giderek Realme GT Neo 3T Android 13 Açık Beta programına başvurabilirler. Seçilen Realme GT Neo 3T Android 13 Açık Beta programı katılımcıları yakında cihazlarında ürün yazılımı yükseltmesini alacak.

Kullanıcılara Realme tarafından yükleme işlemine başlamadan önce kişisel verilerinin bir yedeğini almaları önerilir. Ek olarak şirket, müşterilere “şimdi kur” seçeneğini tıklamadan önce cihazlarının en az %60 pile sahip olduğundan emin olmalarını tavsiye ediyor. Cep telefonlarını rootlamış olan kullanıcıların programa başvurmalarına izin verilmiyor.

Üreticiye göre, Android 13 güncellemesini yükledikten sonra kullanıcılar daha uzun başlatma sürelerini fark edecekler; önyükleme süresi, cihaza kaç tane üçüncü taraf uygulamanın yüklendiğine bağlı olarak değişebilir. Sistem program uyarlamaları, güvenlik taramaları ve arka plan optimizasyonları çalıştırdığında pil ömrü ilk birkaç döngüde düşebilir.