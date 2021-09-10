Akıllı Telefonlar
Realme GT Neo 2, Geekbench’te Görüntülendi
Realme, GT serisini bu yıl Mart ayında Qualcomm Snapdragon 888 destekli akıllı telefonla başlattı. Aynı ayın ilerleyen saatlerinde şirket, MediaTek Dimensity 1200 liderliğindeki uygun maliyetli bir amiral gemisi olarak Realme GT Neo’yu tanıttı. O zamandan beri şirket GT serisine GT Master Edition ve Master Explorer Edition olmak üzere iki cihaz daha ekledi. İlki Snapdragon 778G ile gelirken, ikincisi Snapdragon 870 işlemcisi ile geliyordu. Şimdi ise, şirket yeni bir Realme GT Neo 2 akıllı telefonu tanıtmaya hazırlanıyor ve görünüşe göre tanıdık bir işlemci ile birlikte gelecek.
Realme GT Neo 2, Geekbench 4 web sitesini ziyaret etti. Liste, piyasaya sürülmeden önce cihazın bazı temel özelliklerini ortaya koyuyor. Benchmark web sitesinde görünen akıllı telefon, RMX3370 model numarasını ile geliyor. Kasanın içerisinde bir Qualcomm Snapdragon 870 işlemci bulunuyor. İşlemci 2.42 GHz temel saat hızına sahip ve Adreno 650 grafik işlemcisi ile eşleştirilmiş. İşlemcinin ilk Neo’daki MediaTek Dimensity 1200’e göre bazı avantajları var, bu nedenle cihaz önceki sürümüne göre bir yükseltme ile geliyor.
Geekbench 4 listesine göre cihaz, kutudan çıktığı haliyle Android 11 ile çalışacak. Temeldeki Android kaplamasının üstünde Realme UI 2.0’a sahip olduğunu varsayabiliriz. Telefon daha önce bir web sitesinde 12 GB RAM ile göründü. Ayrıca 8 GB RAM ile bir temel seçenekle gelebilir. Telefonun ne kadar depolama alanına sahip olduğunu bilmiyoruz ancak bu 12 GB RAM seçeneği ile 256 GB dahili depolama ile eşleştirilmesini bekliyoruz. Listede Realme GT Neo 2, tek çekirdekli ve 12.690 çok çekirdekli bölümlerinde 4.678 puan aldı.
Realme GT Neo 2 Beklenen Özellikleri
Telefon kısa süre önce 3C sertifika web sitesini ziyaret etti ve bu da cihazın 65W hızlı şarj desteğine sahip olduğunu ortaya çıkardı. Telefonun diğer özellikleri hakkında önceden sızıntılar çıkmıştı. Sızıntılara göre cihaz, 120 Hz ekran yenileme hızına sahip 6.62 inç Full HD+ ekrana sahip olacak. Ekran panelinin AMOLED olmasını ve sol üstte kamera için bir delik olmasını bekleyebiliriz. Ayrıca, muhtemelen bir ekran içi parmak izi tarayıcı ile gelecek. Arkaya doğru bakıldığında cihaz büyük ihtimalle üçlü kamera kurulumuyla geliyor. Birincil 64 MP, 8 MP ultra geniş açılı kameraya ve 2 MP makro/derinlik sensörüne sahip olacak. Bu kurulum Realme GT serisi cihazlarda görülüyordu. Selfie görevleri, 16 MP ön kamera sensörü tarafından sağlanmalıdır. Ayrıca, Realme GT Neo 2, serideki daha büyük pile sahip cihaz olmasını sağlayacak 5.000 mAh pile sahip olabilir.
Paylaşılan bilgilere göre, Realme GT Neo 2’nin bu ay sonra gelecek gibi görünüyor. Bazı bölgelerde cihazın ismi değişerek Realme GT Neo Gaming takma adı ile gelecek.
Günün Alışveriş Fırsatı: General Mobile GM21 Ailesinin fiyatlarına buradan göz atabilirsiniz!
Günün Alışveriş Fırsatı 2: Yeni Samsung Galaxy A Ailesinin fiyatlarına buradan göz atabilirsiniz!
Günün Alışveriş Fırsatı 3: Yenilenen Reno 5 ailesinin fiyatlarına buradan bakabilirsiniz!Bunlar da ilginizi çekebilir
Akıllı Telefonlar
Realme 8s 5G ve Realme 8i Tüm Özellikleriyle Tanıtıldı!
Realme‘nin yeni akıllı telefon modelleri Realme 8s 5G ve Realme 8i tanıtıldı. İşte Realme 8s 5G ve Realme 8i’nin tüm özellikleri ve fiyatı.
Realme gerçekleştirdiği bir etkinlik ile yeni modellerini tanıttı. İlk tablet modeli olan Realme Pad’i de tanıtan Realme, iki yeni akıllı telefon modelini de herkesin görüşüne sundu. İşte Realme 8s 5G ve Realme 8i‘nin tüm özellikleri ve fiyatları.
İlginizi Çekebilir: Realme Pad Tanıtıldı! İşte Özellikleri Ve Fiyatı
Realme 8s 5G tüm özellikleri ve fiyatı!
Realme 8 ailesinin bir parçası olan Realme 8s 5G tanıtıldı. İlk ve en önemli detayı işlemcisi olan Realme 8s 5G tabiki merak edilen bir model de oldu. Gelin ilk olarak işlemcisiyle cihazın tüm özelliklerine göz atalım.
Realme 8s 5G başta da dediğimiz gibi işlemcisi ile dikkat çekiyor. Dimensity 810 yonga setini ilk kullanan cihaz olan Realme 8s 5G, bu işlemciyi 6GB ve 8GB LPDDR4X RAM bellek seçenekleri ile destekliyor. 128GB depolama sunan Realme 8s 5G, aynı zamanda microSD kart desteği de sunuyor.
Ön tarafında 6.5 inç büyüklüğünde Full HD+ çözünürlüğünde LCD bir ekran taşıyan Realme 8s 5G, bu ekranda 90Hz yenileme hızı sunuyor. Yine bu ekranın üzerinde 16MP‘lik bir ön kamera taşıyan Realme 8s 5G, arka tarafında 64MP‘lik bir ana kamera taşıyor. Ayrıca portre ve makro çekimler için iki adet 2MP‘lik kameralar da cihaz üzerinde yer alıyor.
5000mAh‘lik bir batarya ile gelen Realme 8s 5G, 33W hızlı şarj desteğine sahip. Android 11 tabanlı Realme UI 2.0 işletim sistemini kullanan Realme 8s 5G, son olarak Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.1, 5G gibi özelliklere de sahip.
Son olarak Realme 8s 5G‘nin fiyatına bakacak olursak Realme bu telefon için iki farklı sürüm ile karşımıza çıkıyor. 245 Dolar ve 270 Dolar olmak üzere iki farklı fiyat etiketine sahip olan Realme 8s 5G, uygun fiyatlı bir diyebiliriz.
Realme 8i tüm özellikleri ve fiyatı!
Realme tarafından tanıtılan bir diğer model ise Realme 8i. Ön tarafında 6.6 inç büyüklüğünde LCD bir ekran taşıyan Realme 8i, 120Hz yenileme hızına, Full HD+ çözünürlüğe ve %100 DCI-P3 renk gamına sahip.
Performansını MediaTek Helio G96 yonga setinden alan Realme 8i, 4GB veya 6GB RAM bellek ile performansını destekleyebiliyor. 64GB ve 128GB olmak üzere iki farklı depolama seçeneği ile gelen Realme 8i, microSD kart yuvası ile daha geniş bir depolama alanı da sunabiliyor.
Arka tarafında f/1.8 diyafram açıklığına sahip 50MP‘lik bir ana kamera taşıyan Realme 8i, f/2.4 diyafram açıklığına sahip 2 adet 2MP‘lik kamerayı da arka tarafında taşıyor. Elektriksel anlamda gücünü 5000mAh‘lik bataryasından alan Realme 8i, 18W hızlı şarj desteği de sunuyor.
Siyah ve mor olmak üzere iki farklı renk seçeneği sunan Realme 8i, 4GB / 64GB sürümü için 190 Dolar fiyat etiketine sahip. 6GB / 128GB sürüm ise 215 Dolar fiyat ile satışa sunulacak.
Günün Alışveriş Fırsatı: General Mobile GM21 Ailesinin fiyatlarına buradan göz atabilirsiniz!
Günün Alışveriş Fırsatı 2: Yeni Samsung Galaxy A Ailesinin fiyatlarına buradan göz atabilirsiniz!
Günün Alışveriş Fırsatı 3: Yenilenen Reno 5 ailesinin fiyatlarına buradan bakabilirsiniz!Bunlar da ilginizi çekebilir
Akıllı Telefonlar
Snapdragon 870’li İki Xiaomi Modeli Yolda
Çinli üretim devi Xiaomi, her yıl çok fazla sayıda cihaz piyasaya sürüyor. Weibo kullanıcısı olan Digital Chat Station’ın yakın tarihte yapmış olduğu açıklamaya göre, “SM8250” çipli iki Xiaomi akıllı telefon geliştiriliyor. Bu akıllı telefonların konumlandırılması orta-üst seviye ve orta seviyede olacağını söylüyor. Ayrıca Digital Chat Station, MediaTek çipli orta sınıf bir Redmi akıllı telefonun yolda olduğunu açıklamasına ekliyor. Ancak bu cihazın Note mu yoksa başka bir seri mi olduğu belli değil.
SM8250, Qualcomm Snapdragon 870 işlemcisinin kod adıdır. Redmi K40 ve Xiaomi Mi 10S gibi sahte amiral gemileri bu çipi kullanıyor. Snapdragon 870, 7nm işlemle üretilmiştir. CPU, bir A77 (3.19GHz) büyük çekirdek, üç A77 (2.42GHz) büyük çekirdek ve dört A55 (1.8GHz) küçük çekirdekten oluşuyor. Diğer özellikler Snapdragon 865+ ile aynı denilebilir ve temel 5G bant için X55 5G kullanıyor.
Xiaomi 50MP Kamerayı Normalleştirecek
Şüphesiz, Xiaomi akıllı telefon pazarında diğer şirketlerin her konuda hesaba katması gereken önemli bir gücü elinde tutuyor. Çinli üretici her zaman akıllı telefonlarını rekor kıran bir performansla doldurmanın peşinde. Şirket şu ana kadar 48MP, 64MP ve 108MP kameralarıyla ön plandaydı. Şirket ayrıca Snapdragon 888 işlemci gibi amiral gemisi işlemcileri kullanan ilk şirket olmuştu.
İlginizi Çekebilir: Xiaomi 11T Serisi, 3 Yıllık Güncellemelere Sahip ilk Telefonlar Olacak
Bu yıl şirket, yaklaşmakta olan 200MP sensörle başka bir dönüm noktasına ulaşmayı hedefliyor. Şirket 200MP’e ulaştıktan sonra, daha düşük modellerde daha yüksek megapikselli sensörler eklemeye başlamalıdır. Digital Chat Station’a göre Xiaomi, 200MP hedefine ulaştıktan sonra bile biraz ilerisini düşünerek ölçülü davranacak. Şirket, orta sınıf modellerinde düzenli hale gelecek olan 50 MP’lik bir sensöre güvenecek. Şirketin Samsung’a mı yoksa Sony’nin sensörlerine mi sadık kalacağını şu an için söyleyemeyiz. Bu karar bize kalsa kesinlikle Sony IMX766 olması gerektiğini söyleyebiliriz. Bu, 64MP Sony IMX686’ya alternatif olacak 1/5 inçlik bir sensör. Daha fazla ışığın yakalanmasını sağlayan daha büyük piksellere sahip. Bu, özellikle düşük ışıklı bir ortamda fotoğraf çekerken bile kullanışlı. Redmi 10 50MP sensörlü Xiaomi cihazların başında ilk kullanan gibi görünüyor. Önümüzdeki yıllarda şirket, cihazlarına böyle bir sensörü toplu olarak kurmaya başlayacak.
Günün Alışveriş Fırsatı: General Mobile GM21 Ailesinin fiyatlarına buradan göz atabilirsiniz!
Günün Alışveriş Fırsatı 2: Yeni Samsung Galaxy A Ailesinin fiyatlarına buradan göz atabilirsiniz!
Günün Alışveriş Fırsatı 3: Yenilenen Reno 5 ailesinin fiyatlarına buradan bakabilirsiniz!Bunlar da ilginizi çekebilir
KAMERA CANAVARI! | realme 8 Pro incelemesi
Realme 8s 5G ve Realme 8i Tüm Özellikleriyle Tanıtıldı!
Türk Telekom 2020 Yılı Faaliyet Raporu’na uluslararası 13 ödül
Realme Pad Tanıtıldı! İşte Özellikleri Ve Fiyatı
HUAWEI MatePad T8 Kids Edition Online Mağaza’da satışa sunuldu
KAMERA CANAVARI! | realme 8 Pro incelemesi
1.000 DOLAR’LIK RGB’Lİ OYUNCU KOLTUĞU! | ROG Chariot incelemesi
realme’nin Merakla Beklenen Bombaları; realme 8 Pro ve realme GT Elimizde!
23 SAAT EKRAN SÜRESİ VEREN TELEFON | VIVO Y20 İncelemesi
0,04s GECİKME SÜRESİ! | BlitzWolf BW- FLB3 Oyuncu Kulaklığı İncelemesi
KAMERA CANAVARI! | realme 8 Pro incelemesi
1.000 DOLAR’LIK RGB’Lİ OYUNCU KOLTUĞU! | ROG Chariot incelemesi
realme’nin Merakla Beklenen Bombaları; realme 8 Pro ve realme GT Elimizde!
23 SAAT EKRAN SÜRESİ VEREN TELEFON | VIVO Y20 İncelemesi
0,04s GECİKME SÜRESİ! | BlitzWolf BW- FLB3 Oyuncu Kulaklığı İncelemesi
HWP Podcast
Teknoloji gündemini HWP’den dinleyin! Podcast’imize abone olun.