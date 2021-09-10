Realme GT Neo 2, Geekbench’te Görüntülendi

Realme, GT serisini bu yıl Mart ayında Qualcomm Snapdragon 888 destekli akıllı telefonla başlattı. Aynı ayın ilerleyen saatlerinde şirket, MediaTek Dimensity 1200 liderliğindeki uygun maliyetli bir amiral gemisi olarak Realme GT Neo’yu tanıttı. O zamandan beri şirket GT serisine GT Master Edition ve Master Explorer Edition olmak üzere iki cihaz daha ekledi. İlki Snapdragon 778G ile gelirken, ikincisi Snapdragon 870 işlemcisi ile geliyordu. Şimdi ise, şirket yeni bir Realme GT Neo 2 akıllı telefonu tanıtmaya hazırlanıyor ve görünüşe göre tanıdık bir işlemci ile birlikte gelecek.

Realme GT Neo 2, Geekbench 4 web sitesini ziyaret etti. Liste, piyasaya sürülmeden önce cihazın bazı temel özelliklerini ortaya koyuyor. Benchmark web sitesinde görünen akıllı telefon, RMX3370 model numarasını ile geliyor. Kasanın içerisinde bir Qualcomm Snapdragon 870 işlemci bulunuyor. İşlemci 2.42 GHz temel saat hızına sahip ve Adreno 650 grafik işlemcisi ile eşleştirilmiş. İşlemcinin ilk Neo’daki MediaTek Dimensity 1200’e göre bazı avantajları var, bu nedenle cihaz önceki sürümüne göre bir yükseltme ile geliyor.

Geekbench 4 listesine göre cihaz, kutudan çıktığı haliyle Android 11 ile çalışacak. Temeldeki Android kaplamasının üstünde Realme UI 2.0’a sahip olduğunu varsayabiliriz. Telefon daha önce bir web sitesinde 12 GB RAM ile göründü. Ayrıca 8 GB RAM ile bir temel seçenekle gelebilir. Telefonun ne kadar depolama alanına sahip olduğunu bilmiyoruz ancak bu 12 GB RAM seçeneği ile 256 GB dahili depolama ile eşleştirilmesini bekliyoruz. Listede Realme GT Neo 2, tek çekirdekli ve 12.690 çok çekirdekli bölümlerinde 4.678 puan aldı.

Realme GT Neo 2 Beklenen Özellikleri

Telefon kısa süre önce 3C sertifika web sitesini ziyaret etti ve bu da cihazın 65W hızlı şarj desteğine sahip olduğunu ortaya çıkardı. Telefonun diğer özellikleri hakkında önceden sızıntılar çıkmıştı. Sızıntılara göre cihaz, 120 Hz ekran yenileme hızına sahip 6.62 inç Full HD+ ekrana sahip olacak. Ekran panelinin AMOLED olmasını ve sol üstte kamera için bir delik olmasını bekleyebiliriz. Ayrıca, muhtemelen bir ekran içi parmak izi tarayıcı ile gelecek. Arkaya doğru bakıldığında cihaz büyük ihtimalle üçlü kamera kurulumuyla geliyor. Birincil 64 MP, 8 MP ultra geniş açılı kameraya ve 2 MP makro/derinlik sensörüne sahip olacak. Bu kurulum Realme GT serisi cihazlarda görülüyordu. Selfie görevleri, 16 MP ön kamera sensörü tarafından sağlanmalıdır. Ayrıca, Realme GT Neo 2, serideki daha büyük pile sahip cihaz olmasını sağlayacak 5.000 mAh pile sahip olabilir.

Paylaşılan bilgilere göre, Realme GT Neo 2’nin bu ay sonra gelecek gibi görünüyor. Bazı bölgelerde cihazın ismi değişerek Realme GT Neo Gaming takma adı ile gelecek.