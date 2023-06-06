realme’nin C serisi giriş ve orta segmente hitap ediyor. Bu videoda C serisinin yeni üyesi olan ve Türkiye’de üretilen realme C55’i kutusundan çıkarıp detaylarına göz atıyoruz.

realme C55 Teknik özellikleri:

Tasarım: 165.6 x 75.9 x 7.9 mm 189.5 gram

Ekran: 6.72 inç IPS LCD F:HD+ 90Hz 680 nit parlaklık

İşlemci: Mediatek Helio G88

RAM/Depolama: 6/128 – 8/256

Kamera: 64MP + 2MP / 8MP Ön Kamera

Batarya: 5000 mAh

Şarj: 33W SuperVOOC

Ağ Bağlantıları: WiFi 5, Bluetooth 5.2

Fiyat: 6.999TL – 7.999 TL

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