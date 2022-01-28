realme 9 Pro+, Sony IMX766 sensörü ile geliyor

realme 9 serisi yakın zamanda piyasaya çıkmaya hazılanıyor. realme 9 Pro 5G ve realme 9 Pro+ 5G‘nin 15 Şubat‘ta Hindistan‘da satışa çıkması olasılığı çok yüksek görünüyor. realme 9 Pro+ 5G modelinin pek çok özelliği daha önce ortaya çıkmıştı. Şimdi ise modelin Sony IMX766 sensörünü OIS desteğiyle birlikte birincil arka kamera olarak kullanacağı anlaşıldı.

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realme 9 Pro+ modelinin IMX766 ile geleceğini doğrulayan eskiz paylaşıldı

Modelinin 50 MP ana kameraya sahip olacağı daha önce anlaşılmıştı. Abhishek Yadav, bugün bir tweet aracılığıyla realme 9 Pro+’nın Sony IMX766 sensörünü OIS desteğiyle birlikte birincil arka kamera olarak kullanacağını duyurdu. Realme ise, adı Realme 9 Pro+ olan bir DSLR’nin eskizini paylaştı. Marka ayrıca telefonun OIS veya optik görüntü sabitleme özellikli 50MP Sony IMX766 sensöre sahip olacağını da doğruladı.

50MP Sony IMX766, 1/1.56″ sensör boyutuna ve 1.0 μm piksel birimi boyutuna sahip. 2020 yılında piyasaya çıkan sensör yeni sayılmasa da amiral gemiler için tercih edilebiliyor. IMX766, Xiaomi 12’de bulunuyor. Redmi K50 Pro+ ve OPPO Find X5 Pro sensörü kullanacak akıllı telefon modelleri arasında bulunuyor.

realme 9 Pro+ 5G cihazının teknik özelliklerinden de bahsedelim. Akıllı telefon MediaTek Dimensity 920 yongasından gücünü alacak ve 6/8 GB’a kadar ram ve 128/256 depolama desteği sunacak. Ekran ise 6.43 inch boyutunda, Full HD+, AMOLED ve 90Hz yenileme hızı ile gelecek. Ekran ayrıca HDR10’u ve hatta çeşitli streaming platformlarında Dolby Vision‘ı destekleyecek. Bunlara ek olarak modelin 65w hızda şarjı destekleyen 4500 mAh kapasiteli pil ile piyasaya çıkması bekleniyor. realme 9 Pro+ 5G’nin diğer arka kameraları 8MP ultra geniş açılı, 2MP derinlik / makro kameraları olacak. Selfie kamerası ise 16 MP çözünürlükte olacak.

realme 9 Pro+ 5G; siyah, yeşil ve mavi (Midnight Black, Aurora Green, and Sunrise Blue) renk seçenekleri ile piyasaya çıkacak. Satış fiyatının ise Hindistan pazarı için yaklaşık 266 dolar olması bekleniyor.