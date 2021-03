Realme 8 Pro 4500 mAh batarya kapasitesi ile gelebilir!

Oppo Find X3 Pro, Samsung’un 120Hz AMOLED LTPO ekranını kullanacak. İşte Oppo Find X3 Pro’nun bilinen tüm özellikleri.

Oppo‘nun yeni amiral gemisi modeli X3 Pro hakkında yeni sızıntılar gelmeye devam ediyor. Daha önce birçok özelliğini öğrendiğimiz Find X3 Pro, şimdi ekran özellikleri ile karşımıza çıkıyor. Sızıntılara göre Find X3 Pro, Samsung’un LTPO ekranı ile birlikte gelecek.

Oppo yeni akıllı telefon modeli X3 Pro için Samsung ile iş birliği yapıyor. Ice Universe tarafından gelen sızıntılara göre Find X3 Pro, üzerinde Samsung’a ait bir ekran taşıyacak. Ancak bu ekran LTPO tip bir ekran. Oppo Find X3 Pro daha önce akıllı saatlarde gördüğümüz bir ekran tipi ile gelecek. Dolayısıyla Find X3 Pro, Samsung‘un LTPO ekranını kullanan ilk telefon olacak.

In addition to Samsung, the first mobile phone to use an LTPO screen is the OPPO Find X3 series, which supports 5Hz-120Hz smart adjustment, and this screen supports 10bit, the top E4 screen from Samsung Display.

— Ice universe (@UniverseIce) March 5, 2021