Akıllı Telefonlar
Realme 8 Pro 4500 mAh batarya kapasitesi ile gelebilir!
Realme 8 Pro olduğu tahmin edilen bir akıllı telefon FCC üzerinde ortaya çıktı. RMX3081 model numaralı cihazın batarya kapasitesi belli oldu.
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Realme 8 Pro modelinin 4500 mAh’lik batarya ile gelme ihtimali var!
Realme, yeni akıllı telefon modelleri çıkarmayı sürdürüyor. Fiyat performans ürünleri ile övgüleri toplamayı hedefleyen akıllı telefon üreticisi, yeni serisi için geri sayıma geçti gibi gözüküyor. Zira FCC platformunda Realme 8 Pro olduğu tahmin edilen bir cihaz ortaya çıktı. RMX3081 model numaralı akıllı telefonun batarya ve şarj konusundaki bazı teknik detayları böylece belli oldu. Akıllı telefon 4500 mAh batarya kapasitesi ile piyasaya çıkacak.
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Bununla birlikte akıllı telefon 65W‘lık hızlı şarj desteğine sahip olacak. SuperDart Charge adı verilen bu teknoloji ile akıllı telefonun, %0‘dan tam kapasiteye 34 dakikada ulaşacağı iddia ediliyor. Öte yandan FCC üzerinde ortaya çıkan akıllı telefonun 4G özellikli olduğu öğrenildi. Bununla birlikte Pro ismiyle dikkat çeken telefon, performanstan ziyade kamera odaklı olacak. Akıllı telefonun bir adet de 5G özellikli versiyonun olacağı öğrenildi. Bakalım Realme 8 Pro olarak tahmin edilen akıllı telefon gerçekten de beklentileri karşılayacak mı bekleyip göreceğiz. Ayrıca serinin tanıtım tarihi henüz ortaya çıkmadı.
Akıllı Telefonlar
Oppo Find X3 Pro, Samsung’un 120Hz’lik Ekranını Kullanacak!
Oppo Find X3 Pro, Samsung’un 120Hz AMOLED LTPO ekranını kullanacak. İşte Oppo Find X3 Pro’nun bilinen tüm özellikleri.
Oppo‘nun yeni amiral gemisi modeli X3 Pro hakkında yeni sızıntılar gelmeye devam ediyor. Daha önce birçok özelliğini öğrendiğimiz Find X3 Pro, şimdi ekran özellikleri ile karşımıza çıkıyor. Sızıntılara göre Find X3 Pro, Samsung’un LTPO ekranı ile birlikte gelecek.
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Oppo yeni akıllı telefon modeli X3 Pro için Samsung ile iş birliği yapıyor. Ice Universe tarafından gelen sızıntılara göre Find X3 Pro, üzerinde Samsung’a ait bir ekran taşıyacak. Ancak bu ekran LTPO tip bir ekran. Oppo Find X3 Pro daha önce akıllı saatlarde gördüğümüz bir ekran tipi ile gelecek. Dolayısıyla Find X3 Pro, Samsung‘un LTPO ekranını kullanan ilk telefon olacak.
In addition to Samsung, the first mobile phone to use an LTPO screen is the OPPO Find X3 series, which supports 5Hz-120Hz smart adjustment, and this screen supports 10bit, the top E4 screen from Samsung Display.
— Ice universe (@UniverseIce) March 5, 2021
Oppo Find X3 Pro üzerinde Samsung’a ait AMOLED LTPO tip ekran taşıyacak. 5-120Hz arasında yenileme hızı sunan Samsung LTPO ekran, 10 bir renk desteği ile geliyor. Dolayısıyla Find X3 Pro tüm bu özelliklere sahip olacak. Ek olarak bu ekranın 6.78 inç büyüklüğünde olacağı da söyleniliyor.
Oppo Find X3 Pro’nun özellikleri!
Find X3 Pro’nun özelliklerine bakarsak cihaz 65W SuperVOOC hızlı şarj ve 4500mAh batarya ile geliyor. Android 11 destekli ColorOS 11 işletim sistemi ile çalışan cihaz, 50MP’lik Sony IMX766 sensörünü üzerinde taşıyor.
Bununla birlikte yine 50MP‘lik ultra geniş açılı kamera, 13MP‘lik periskop kamera ve 5MP‘lik makro kamera ile gelen cihaz, ön tarafında 32MP‘lik bir ön kamera taşıyor. Snapdragon 888 yonga setinden güç alan Find X3 Pro, 12GB Ram ve 256GB depolama ile birlikte gelecek.
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Akıllı Telefonlar
OnePlus Nord 2, MediaTek işlemciyle geliyor!
OnePlus, akıllı telefon dünyasında sıkı bir kitleye sahip olan markalardan. Çinli firma, bugüne kadar çıkardığı amiral gemileriyle piyasadaki yerini sağlamlaştırmıştı. Ancak, hatırlayacağınız üzere, bu durum markanın geçen sene kullanıcıların beğenisine sunduğu ilk alt ve orta segment modelleri olan N100, N10 ve Nord ailesi ile değişti. Görünüşe göre, firma bu segmentlerde devam etmeye kararlı. Bugün edindiğimiz bilgilere göre, OnePlus Nord 2 yolda ve önemli bir değişikle geliyor…
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OnePlus Nord 2, MediaTek işlemcisiyle 2. çeyrekte görücüye çıkıyor
Aslında OnePlus’ın yeni bir orta segment telefon çıkarması bir sürpriz değil. Yine de, cihazın isminin ne olacağı konusu uzun bir süredir tartışılmaktaydı. Ancak, Bugün sızan bilgilerden sonra kesin olarak söyleyebiliriz ki, bu telefon Nord 2 ismiyle gelecek. Tabi, 2020’nin en çok satan orta segment cihazlarından olan Nord ailesinin yeni üyesi hakkındaki bilgiler bununla sınırlı değil. Cihazın ismine ek olarak, ortaya çıkan belki de en önemli bilgi telefonun MediaTek bir işlemciden gücünü alacak olması. Öyle ki, Nord 2, Mediatek Dimensity 1200 işlemcisini kullanacak. Açıkçası, bu şaşırtıcı bir hamle. Bugüne kadar Qualcomm işlemcilerden vazgeçmeyen OnePlus’ı MediaTek’e ne itti bilinmez. Ancak, umarız ki, bu karar fiyata da olumlu yönde yansır. Son olarak, telefonla ilgili ortaya çıkan diğer bir detay ise çıkış tarihi. Bu ay içinde amiral gemisi OnePlus 9 modelini tanıtmaya hazırlanan Çinli marka, Nord 2’yi ise yılın 2. çeyreğinde piyasaya sürecek.
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İşte Nord 2’nin işlemcisi MediaTek Dimensity 1200’ün teknik özellikleri
Her ne kadar MediaTek seçiminin Qualcomm’a kıyasla bir fiyat avantajı yaratabileceğini düşünsek de, aslında Dimensity 1200 gayet güçlü bir işlemci. İşte işlemcinin teknik özellikleri:
- 6nm (nanometre) bir yapıda üretildi.
- 8 çekirdekli bir yapıya sahip. Bu çekirdekler, 3.0GHz’lık bir A78; 3 adet 2.6GHz’lık A78’ler ve 4 tane de 2.0GHz’lık A55’ten oluşmakta.
- Mali-G77 ise grafik tarafında yerini almakta.
- Çift sim kartı destekliyor ve bu iki kartta da 5G ile internete bağlanabiliyorsunuz. Son olarak, bu özelliğin henüz rakibi Qualcomm’da olmadığını belirtelim.
Kaynak: AndroidCentral
Akıllı Telefonlar
Meizu 18 serisi, resmi olarak tanıtıldı!
Meizu, yeni amiral gemisi akıllı telefon serisi olan Meizu 18 serisini bugün gerçekleştirdiği lansman ile resmi olarak kullanıcılara tanıttı. Seride standart ve pro olmak üzere iki farklı model mevcut. Her iki cihazda günümüzün en üst seviye yonga setlerinden olan Snapdragon 888‘den gücünü alıyor. Ayrıca cihazlarda 12 GB’a kadar RAM seçeneği de bulunmakta. Telefonlar bugünden itibaren Çin’de ön siparişe çıkacak.
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Meizu 18 serisi hangi teknik özelliklere sahip olacak?
Meizu 18 Pro, 6.7 inçlik 2K çözünürlüklü 120 Hz ekran tazeleme hızına sahip Samsung E4 AMOLED bir panel ile gelecek. Bu modelde, dört taraftan kavisli ekran ve bu ekran üzerinde Qualcomm’un en yeni ultrasonik parmak izi okuyucusu mevcut. Cihaz, X60 5G modeme sahip Snapdragon 888 yonga setinden gücünü alıyor. Telefonun 8/12 GB RAM ve 128/256 GB depolama alanı seçenekleri bulunmakta. Meizu 18 Pro, arka tarafta 50 MP çözünürlüklü Samsung GN1 sensörü bulunan ana kamera ile geliyor. Bu ana kameraya, 32 MP çözünürlüklü ultra geniş açılı kamera ve 8 MP periskop kamera eşlik ediyor. Ayrıca cihazın kamera kurulumunda bir de 3D ToF sensör mevcut. Ön tarafta ise 44 MP çözünürlüklü selfie kamerası bulunmakta. Telefon, 40W hızlı şarj ve 10W tersine kablosuz şarj destekli 4500 mAh batarya ile gelecek.
Standart model ise Pro model ile aynı panele sahip 6.2 inçlik bir ekran ile geliyor. Cihaz, Snapdragon 888 yonga setinden gücünü alıyor. Ayrıca depolama alanı ve RAM seçenekleri de Pro model ile aynı. Telefonun 5G ve UFS 3.1 desteği de bulunmakta. Arka tarafta, 64 MP çözünürlüklü Sony IMX682 ana kamera mevcut. Bu ana kameraya, 16 MP ultra geniş açılı kamera, 8 MP periskop kamera ve ToF sensör eşlik ediyor. Bu modelde 36W hızlı şarj destekli 4000 mAh batarya bulunuyor. Bununla birlikte, Meizu cihazın kutusuna şarj cihazı koymayacak. Ancak 2 adet eski şarj cihazı getirene yeni şarj cihazının verileceği bir kampanya başlatacak.
Meizu’nun yeni amiral gemisi serisi nasıl bir fiyatlandırma ile gelecek?
Meizu 18 serisi, 8 Mart tarihinde mağazalarda satışa çıkacak. Taban model, beyaz, mavi ve mor renkler ile geliyor olacak. Pro modelde ise beyaz, mavi ve gri renk seçenekleri bulunmakta. Standart model, 8/128 GB, 8/256 GB ve 12/256 GB seçenekleri ile gelecek. Bunlar sırasıyla, 4399 CNY, 4699 CNY ve 4999 CNY üzerinden fiyatlandırılacak. Bununla birlikte, Pro model de aynı konfigürasyon seçeneklerine sahip olacak. Pro model ise 4999 CNY, 5499 CNY ve 5999 CNY fiyat etiketiyle satışa çıkacak.
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