Realme, Tayland’da Realme 10T 5G akıllı telefonunu duyurdu. Realme 10T 5G, geçen yıl Hindistan’da piyasaya sürülen Realme 9i 5G’nin yeniden markalandırılmış bir versiyonu olarak karşımıza çıkıyor.

Akıllı telefon tasarım tarafında oldukça iddialı. Realme 10T 5G, 164,4 x 75,1 x 8,1 mm ölçülerinde. Akıllı telefon 187 gram ağırlığa sahip. Arka tarafta üçlü bir kamera kurulumuna sahip olan cihaz ön tarafta da damla çentikli bir tasarıma sahip. Akıllı telefon iki renk seçeneği ile birlikte geliyor:

Elektrik Siyahı

Çizgili Mavi

Ekran tarafına gelecek olursak akıllı telefon 6.6 inç büyüklükte bir ekrana sahip. Bu ekran FHD+ çözünürlükte ve 90 hz ekran yenileme hızını destekliyor. Bunun yanı sıra ekran 400 nit’e kadar da parlaklık sunuyor.

Realme 10T 5G kaputun altında MediaTek Dimensity 810 yonga seti ile birlikte geliyor. Bu yonga setine 8 GB’a kadar LPDDR4x RAM ve 256 GB’a kadar UFS 2.2 dahili depolama eşlik ediyor. Yonga seti gücünü 18W şarj desteğine sahip 5.000mAh bataryadan alıyor.

Kamera tarafında ise akıllı telefon üçlü bir arka kamera kurulumuna sahip. Bu arka kamera kurulumunda bizleri 50 MP çözünürlükte bir ana kamera karşılıyor. 50 MP çözünürlükteki ana kameraya 2 MP çözünürlükte bokeh kamerası ve 2 MP çözünürlükte makro kamera eşlik ediyor. Realme 10T 5G ön tarafta selfieler ve görüntülü aramalar için 16 MP çözünürlükte bir ön kameraya da sahip.

Akıllı telefon Tayland’da iki farklı varyasyon ile birlikte satışa çıktı:

4 GB RAM + 128 GB Dahili Depolama: 6.999 THB (203 Dolar)

8 GB RAM + 256 GB Dahili Depolama: 8.999 THB (206 Dolar)