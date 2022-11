Realme 10 ve Realme 10 Pro geçen hafta resmi olarak piyasaya sürüldü. Ancak yalnızca Çin pazarına için. Çin’de piyasaya sürüldükten sadece bir hafta sonra, cihazların 8 Aralık’ta küresel pazara gireceğini doğrulayabiliriz.

Küresel lansman etkinliği 15:00 UTC +8’de başlayacak şekilde ayarlandı. Bununla birlikte Realme, saat farklılıkları nedeniyle Hindistan pazarı için ayrı bir lansman etkinliği düzenleyecek. Realme 10 serisinin Hindistan lansmanı, global lansman ile aynı tarihte yapılacak. Hindistan’ın lansman etkinliğinin zamanlaması, 12:30 PM IST ( 07:30 UTC +8).

Realme 10 Pro Teknik Özellikleri

Cihazlar zaten Çin’de piyasaya sürüldü, bu nedenle Realme 10 serisinin özellikleri konusunda yeni değiliz. Realme 10 Pro, gücünü Snapdragon 695 yonga setinden alıyor ve 6.72 inçlik bir LCD ekrana sahip. Bunun da ötesinde, 120 hz ve tam HD+ çözünürlüğe sahip. Cihaz ayrıca 33W hızlı şarj desteği ile 5.000 mAh pil kapasitesine sahip. Kamera özellikleri tarafında ise cihaz, 108MP ana sensör ve 2MP derinlik sensörü olmak üzere ikili bir kamera kurulumu ile birlikte geliyor.

Realme 10 Pro Plus Özellikleri

Öte yandan Realme 10 Pro Plus sürümü, onu oldukça çekici bir seçim haline getiren bazı harika özellikler sunuyor. Her şeyden önce, 120 hz ekran yenileme hızına sahip 6.7 inç AMOLED ekrana sahip. Tıpkı Pro modelinde olduğu gibi, 1 milyar renkli kavisli ekrana ek olarak HDR10+ desteğiyle Full HD artı çözünürlüğe sahip. Kaputun altında ise MediaTek Dimensity 1080 var.

Realme 10 Pro Plus da tıpkı Pro versiyonunda olduğu gibi 5.000 mAh batarya ile geliyor ancak bu sefer şarj hızında bir yükseltme var. Realme 10 Pro Plus, 67W şarj hızıyla birlikte geliyor. Her iki cihaz da Siyah, Mavi ve Yıldız Işığı olmak üzere üç renkte sunulur. Realme 10 Pro, 220 Euro’ya, Plus sürümü ise 230 Euro’ya satılacak.