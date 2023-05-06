Bu videoda realme markasının orta üst segmente konumlandırdığı realme10 Pro+ modelinin kamera yeteneklerine göz atıyoruz. 108MP ana kamerasıyla yüksek çözünürlüklü ve kaliteli fotoğraflar çekebilen telefon ayrıca ana kamerasından 3x yakınlaştırma ile kayıpsız fotoğraflar çekebiliyor. Ek olarak 8 MP geniş açı kamerası ile 112˚ derecede fotoğraflar çekebilirken 2MP kamerası ile de makro çekimler yapmanıza olanak tanıyor. Arka taraftaki ana kamera ile 4K videolar çekebiliyorsunuz. Daha sabit videolar çekmek isterseniz 1080p 60fps modunda ultra sabitlemeyi de açabiliyorsunuz. Ön taraftaki 16MP kamerasıyla net özçekimler yapa bilen telefon 1080p 30fps videolar çekebiliyor.

Peki realme 10 Pro+ modelinin kamera kabiliyeti hakkında siz neler düşünüyorsunuz? Sizce segmentindeki rakiplerine göre performansı nasıl? Kendi görüşlerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın. İyi seyirler.

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