Razer’ın Tanıttığı İki Yeni Prototip CES Standından Çalındı

Las Vegas’ta düzenlenen Consumer Electronics Show’da yeni ürünler büyük heyecan uyandırırken Razer tarafında ilginç bir gelişme yaşandı.

Razer’ın tanıttığı yeni oyuncu donanımlarından ikisinin prototipi çalındı. Olayı şirketin CEO’su Min-Liang Tan, Facebook’tan yaptığı açıklamayla doğruladı. Tan bu konu ile ilgili bilgi sahibi olduklarını ve gerekli işlemlerin başlatıldığını dile getirdi. Tan organizasyon yöneticileriyle ve kolluk kuvvetleriyle bütün bilgilerin paylaşıldığını açıkladı. Şimdilik standdan hangi iki prototipin çalındığı bilinmiyor. Bu sene getirilen cihazlardan en çok öne çıkanlar Project Ariana isimli yeni Chroma projektör ve üç ekrana sahip, Project Valerie isimli yeni oyuncu bilgisayarı.

Şirketin başına ilk defa böyle bir olay gelmiyor. 2011 yılında geliştirme aşamasındaki Blade prototipinden iki tanesi şirketin San Francisco’da bulunan merkezinden çalınmıştı. Tan durumun endüstriyel hırsızlık amaçlı yapılmış bir şey ise bunun sonuçlarının ve cezalarının çok büyük olduğunu bunu yapanın akıl dışı bir işe giriştiğini açıkladı.