Razer’ın İlk Akıllı Telefonunun Özellikleri Ortaya Çıktı!

Razer’ın 1 Kasım’da yapacağı lansmanda telefon beklentileri varken, bu cihaza ait detaylı teknik özellikler ortaya çıktı.

Android camiasının en güçlü telefonları bu yıl elbette Qualcomm Snapdragon 835 kullananlar. Özellikle oyun performansında en ufak sorun çıkarmayan bu cihazlara oyun konusunda uzmanlaşmış bir firmadan rakip çok da sağlam bir şekilde geliyor.

Razer’ın 1 Kasım’da yapacağı önemli lansmanda konu olacak olan telefon, GFXBench’te ortaya çıktı ve birçok kişinin dikkatini fazlasıyla çekecek gibi görünüyor.

Ortaya çıkan bilgilere göre 5.7 inç boyutunda ve 250 x 1440 piksel çözünürlüğünde bir ekran, Qualcomm Snapdragon 835 yonga seti ile Adreno 540 grafik işlem birimi gibi detaylar ile gelecek olan telefon oldukça güçlü olacak. Bu gücünü 8GB RAM ve 64GB depolama alanı ile perçinleyecek olan cihaz, Razer tarafından özelleştirilmiş Android 7.1.1 Nougat işletim sistemi ile gelecek.

4K video özellikli 12MP arka ve 8MP ön kameraya sahip olacak olan Razer’ın ilk telefonu, fiyat olarak sunacağı avantaja göre yeni nesilin gözbebeği olabilme ihtimalini taşıyor. Kutu içeriğinden Hammerhead’in de çıkmasını beklediğim telefonu 1 Kasım tarihinde resmen göreceğiz. Bakalım nasıl bir ürün bizleri bekliyor.