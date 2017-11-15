Razer’dan IP Sertifikalı Oyuncu Klavyesi Geldi!

Razer, en popüler klavyesi olan BlackWidow serisine ait IP54 sertifikası ile suya ve toza karşı dayanıklı olan BlackWidow Ultimate klavyesini duyurdu.

Dünyanın en popüler oyuncu ekipmanları üreticisi konumundaki Razer, mekanik klavye konsuunda fazlasıyla ilgi gören BlackWidow ailesine yeni bir üye ekledi. BlackWidow Ultimate adını taşıyan klavye, aynı zamanda sağlam yapısı ile dikkat çekiyor.

80 milyon basım tuş ömrü, 10 tuşa kadar anti-ghosting, Razer’ın özel yeşil switchleri gibi detaylara sahio olan klavye, 203 mm x 153 mm x 60 mm boyutlarında ve sadece 348 gr ağırlığında olacak. Tabiki Razer yeşili diyebileceğimiz arka aydınlatma ile gelen klavye, 110 Dolar fiyat ile piyasaya yıl sonunda sürülecek.

Ürün Özellikleri: