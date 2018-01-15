Razer’a CES’ten Ödül Üstüne Ödül!

Razer’ın CES 2018 fuarında lanse ettiği mobil bilgisayar prorotipi Linda ve yeni kablosuz Hyperflux teknolojileri toplamda 20 “En iyi CES Ürünü” ödülünü alarak dikkat çekiyor.
Razer’ın yepyeni teknolojisi Android laptop ile telefon hibriti olan Project Linda, 20 farklı “En iyi CES” ödülüne layık görülerek, Razer’ın daha önce lanse edilen 2016 yılındaki Project Valerie , Project Ariana, 2012’deki Project Fiona ve 2011’deki Razer SwitchBlade konseptlerinin de dahil olduğu kategoride kendi ödül rekorunu kırmayı başardı.
Android tabanlı Razer Phone’dan gücünü alarak çalışan portatif dizüstü bilgisayar tarasımı olan Project Linda’nın telefonu yerleştirilen dock kısmı hem batarya hem de gerektiğinde ikinci ekran ya da dokunmatik yüzey olarak işlem görerek söz konusu akıllı telefonu gayet mantıklı bir şekilde laptoplar ile buluşturuyor. Ünlü teknoloji yayınlarından Verge, Project Linda’yı “CES’in En İyisi“ ödülüne layık görürken, benzer ödüller Mashable, Ars Technica gibi diğer büyük teknoloji yayın organlarından da Razer tarafına verilmiş.
Razer’ın daha önceki resmi “CES’in En İyisi“ ödülleri içinde 2011 ve 2012’de “Halkın Seçimi”; 2013’te “En İyi Şov,” “En İyi Oyuncu Ürünü” ve “ Halkın Seçimi ”; 2014’te “En İyi PC” ve “ Halkın Seçimi”; 2015‘te “ En İyi Oyuncu Ürünü ” ve “ Halkın Seçimi ”; 2016’da “En İyi PC” ve “ Halkın Seçimi“; 2017’de de“ Halkın Seçimi ” gibi ödülleri bulunması ile neredeyse CES’te ödül almayı gelenek haline getiren marka, Project Linda’ya ek olarak dünyanın ilk bataryaya ve kabloya sahip olmayan oyuncu faresi ile de başarısını göstedi. Razer’ın en çok satan kablosuz ailesinin yeni üyeleri olan Razer Mamba ve Firefly HyperFlux, Şimdiye kadar kısa sürede toplamda 5 ödül aldı bile. Mamba ve Firefly HyperFlux kombinasyonu PCMag‘ın“ CES 2018’in En İyi Oyuncu Aksesuarı” ve Digital Trends‘in“ CES 2018’in En İyi Faresi” de dahil pek çok ödül aldı.
Razer Project Linda’ya Verilen Ödüller
- 9to5Google – CES 2018: CES’in En İyisi
- Alphr.com – CES 2018: CES’in En İyisi
- Android Authority – CES 2018: CES’in En İyisi
- Android Central – CES 2018: CES’in En İyisi
- Android Police – CES 2018: CES’in En İyisi
- Ars Technica – CES 2018: En Büyük Sürpriz
- LAPTOP Magazine – CES 2018: En İyi Konsept
- Mashable – CES 2018: En İyi Laptop
- Mr.Mobile – CES 2018: CES’in En İyisi
- Notebooks.com – CES 2018 Mükemmelik Ödülü
- PC Pro – CES 2018: CES’in En İyisi
- Phone Scoop – CES 2018: En İnovatif Düşünce
- Popular Mechanics – CES 2018: CES’in En İyisi
- Royal Flush Magazine – CES 2018: Editörün Seçimi
- Tech Advisor – CES 2018: CES’in En İyisi
- TechnoBuffalo – CES 2018: CES’in En İyisi
- The Verge – CES 2018: CES’in En İyisi
- TweakTown – CES 2018: CES’in En İyisi
- Ubergizmo – CES 2018: CES’in En İyisi
- Windows Central – CES 2018: CES’in En İyisi
Razer Mamba & Firefly HyperFlux’un Aldığı Ödüller
- Digital Trends – CES 2018’in En İyi Faresi
- PCMag – CES 2018: En İyi Oyuncu Aksesuarı
- T3 – CES’in En İyisi
- Tom’s Guide – CES 2018: Oyun Oyuncu Çevrebirimi
- WIRED – CES 2018: CES’in En İyisi
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