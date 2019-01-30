Razer’dan sevgililer gününe özel ‘Quartz Pembe’ ürünler

Razer, yaptığı bir duyuru ile Razer Quartz Pembe tadıyla farklı bir atmosfer sağlayan yeni üst düzey ürünlerini tanıttı.

Razer Quartz Pembe ürünlerinde neler var?

Razer Basilisk fare

Razer Goliathus Extended Chroma fare matı

Razer Huntsman klavye

Razer Kraken headset

Razer Raiju Tournament Edition PS4 kolu

Razer Seiren X mikrofon

Razer Base Station Chroma headset ayağı

Razer Phone 2 için Quartz kılıf

Razer’ın Quartz Pembe renk gamı ilk kez 2018’de dünya çapındaki oyuncu, yayıncı ve diğer influencer’ların beğenisine sunuldu. Seçilebilecek 4 çevre biriminin mütevazi dizisiyle, bir “pembe fenomen” in başlangıcıydı resmen.

Quartz arayışındaki hayranlar, cesur renk temalarıyla kurulumlarını yenilemeye başladı. Razer olarak bu gelişmeyi dikkatle takip ettik. Bu yıl mevcut olan ürün gamımız ikiye katlayarak oyunculara, sadece bir ürün ile bile kalabalıkta farkedilebilmelerini sağlayan yeni cihazlarımızın tadını… kendi stillerinde çıkarabilecekler.

Razer Kurucu Ortağı ve CEO‘su Min-Liang Tan, “Hayranlarımız bize Quartz Pink sürümlerimizden yeterince alamadıklarını söylediler” dedi. “Dinledik ve en son oyun donanımımıza çarpıcı bir pembe tedaviyi uygulayarak sizlere hem performansta hem de görünümdeki haksız avantajı sağladık.”