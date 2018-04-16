120 Hz ekranı ve HDR desteği ile dikkat çeken Razer Phone, Android 8.1 Oreo güncellemesine kavuştu. Bugünden itibaren dünya genelinde dağıtımına OTA yoluyla başlanan güncelleme ile Razer Phone sahipleri daha stabil, batarya konusunda gelişmeler içeren bir sürüme kavuşacaklar.

Razer Phone Android 8.1 Oreo ile gelişmiş deneyim ve güvenlik!

Güncelleme Netflix widget sorununu da çözen ve üst düzey ses deneyimi de sunuyor. Ayrıca Dolby Atmos sistemini de gelişmiş olacak. Buna ek olarak Razer, söz konusu güncelleme ile telefona son güvenlik güncellemesini ve hata düzeltmelerini de getiriyor. Her ne kadar ülkemizde satışta olmasa da yurt dışındaki ya da paralel ithalat yoluyla satın alnınan cihaz için Ayarlar bölümünden Sistem Güncellemeleri ekranından kontrol ederek güncellemeyi edinebilirsiniz. Bu güncelleme sürecinin birkaç haftaya yayıldığını da belirtmiş olalım.