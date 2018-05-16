Razer Ornata Chroma inceleme (VİDEO)

Razer Ornata Chroma inceleme videomuzda, gerek RGB aydınlatmalarıyla göz alıcı tasarımı gerekse de Mecha-Membrane teknolojisiyle oldukça rahat bir kullanım sunan modelin detaylarına yakından bakıyoruz.

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Razer Ornata Chroma inceleme

İlk olarak tasarımdan başlayacak olursak, klavye ile beraber gelen yumuşak yastıklı bilek desteği bir hayli önemli. Uzun süre PC başında oyun oynayan veya yazı yazan kişiler için bileği rahat ettiren bu parça, manyetik bir yapıya sahip. Tasarımsal olarak öne çıkan bir diğer detay ise tabii ki RGB desteği. 16.8 milyon renk RGB aydınlatma desteğine sahip Razer Ornata Chroma modelinde, isterseniz her tuşa farklı bir renk atama imkanına sahipsiniz. Ayrıca Razer Synapse yazılım üzerinden nefes alıp verme, ateş, statik ve dalga gibi hazır renk modlarını kullanabileceğiniz gibi kendi renk modlarınızı da oluşturabiliyorsunuz.

Model “yarı-mekanik” olarak anılıyor. Bunun sebebi ise klavyenin Razer’ın şu anda patentini almaya hazırlandığı Mecha-Membrane teknolojisini kullanıyor olması. Mekanik hissiyatına sahip, diğer mekanik klavyelere oranla daha sessiz bir deneyim sunan bu teknoloji, orta yükselikteki tuşları sayesinde rahat ve keyifli bir klavye deneyimini bizlere sunuyor.

Klavyenin eski tarafları ise eğer MMORPG gibi oyunlar oynuyorsanız ekstra makro tuşları sunmuyor olması ve yüksek fiyatı. Birçok Razer ürünün de olduğu gibi bu klavye de pek bütçe dostu değil. Ülkemizde yaklaşık 500 – 600 TL arasında değişen fiyatlarla satılıyor. Bu arada klavyenin tabii ki Türkçe Q dizilimine sahip olduğunu belirtelim.