Razer Yeni Kablosuz Oyuncu Faresi Lancehead’i Duyurdu

Teorik olarak kablosuz fareler oyun için pek kullanışlı değil çünkü bir çok kablosuz fare kötü bir performansa sahip ancak Razer bunu tersine çeviriyor.

Razer Lancehead 2.4 GHz’lik bandıyla bir çok kablosuz oyuncu faresini alt edebilecek gibi duruyor. Bir çok kablosuz fare bağlantı problemleri ya da gecikme yaşatabiliyor bu da oyun performansını düşürüyor. Ancak Lancehead profesyonel e-Spor seviyesinde bir performancağını iddia ediyor.

Lancehead’in rakibi Logitech’in G900 kablosuz oyuncu faresi son derece performanslı ve her yüzeyde oldukça rahat bir şekilde çalışıyor. Lancehead’in bu konudaki işi zor olabilir.

Lancehead 16.000 DPI’a ve 50G’lik tarama hızına sahip. Fare saniyede 5.3 metrelik bir tarama gerçekleştiriyor. Üzerinde mekanik fare switchleri yer alıyor ve bu sayede çok daha hassas bir kullanım sağlıyor. Üzerinde bir kaç tane düzenlenebilir ekstra tuşa sahip olan farenin bir de hafızası bulunuyor. Bu hafıza çevrimdışı olarak fare ayarlarını kaydediyor ve online olduğunda Razer Synapse bulut sistemine senkronize ediyor.

Lancehead’in bir de kablolu versiyonu mevcut. İronik bir şekilde bu modelin adı Lancehead Tournament Edition. Bu fare ise saniyede 11 metrelik tarama yapıyor. İki farede ön siparişe açıldı. Lanchead Mayıs ya da Haziran ayında gönderilecek ve 139.99$. Lancehead Turnament Edition ise Nisan ya da Mayıs ayı gibi gönderiliyor ve 79.99$