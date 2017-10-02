Razer’ın Yenilenmiş Blade Pro Oyuncu Dizüstü Modelleri Gönderilmeye Başlandı

Razer’ın Yenilenmiş Blade Pro Oyuncu Dizüstü Modelleri Gönderilmeye Başlandı

2 Ekim, 2017 Tablet/Notebook/Laptop 0 yorumlar

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Razer bir kaç hafta önce donanımı yenilenmiş Blade Pro oyuncu dizüstü modelini duyurmuştu. Şirket bu hafta itibariyle cihazları göndermeye başladı.

Razer yeni modellerde yeniliği sadece donanımda değil fiyatta da yaptı. Şirket cihazları açıkladığından 100$ daha ucuza satışa çıkardı.

Ancak cihaz yinede çok ucuz değil. 2299$’dan satışa çıkan yenilenmiş Blade Pro 17.3 inç, 1080p çözünürlükte ekrana sahip. Cihazın içerisinde Intel Core i7-7820K işlemci, 32 GB RAM, 256 GB depolama alanı ve GeForce GTX 1060 ekran kartı bulunuyor.

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