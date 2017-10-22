Razer Atheris Kablosuz Mobil Fare İncelemesi

Oyuculara yönelik ekipmanlarıyla tanınan Razer’ın ürettiği ve mobil kablosuz kullanım odaklı faresi Atheris karşınızda.

Razer Orochi ile benzerliği fark edilen ürün birkaç noktada ayrılıyor. En önemlisi ise Orochi gibi kablo seçeneğinin olmaması, tamamen kablosuz çalışması. İsterseniz kendi içindeki USB alıcı isterseniz de Bluetooth LE aracılığıyla cihazlara bağlanabilen Atheris kendi alıcısıyla daha iyi performans verirken Bluetooth LE (low energy) ile de bağlantı esnekliğine kavuşuyor. 5. nesil Razer optik algılayıcı 7.200 DPI çözünürlüğe sahip.