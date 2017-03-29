Razer 17 inç Blade Pro Modelini Kaby Lake İşlemcilerle Güncelledi

Razer geçen sene piyasaya çıkardığı 17.3 inç büyüklüğündeki Blade Pro serisi dizüstü bilgisayarını yeni işlemci ile güncelledi.

Razer yenilkler ile beraber bilgisayarın fiyatında da bir değişiklik yaptığını açıkladı. Genellikle 17 inç büyüklüğündeki devasa dizüstü sınıfı pek yenilenmez. Onun yerine daha taşınabilir olan modellere donanım güncellemesi gelir ancak Blade Pro’da durum böyle değil. 17.3 inç büyüklüğündeki bilgisayarda mekanik klavye ve devasa bir batarya yer alıyor. 4K, G-Sync dokunmak ekranı ise bu bilgisayarı üst sonıfa koyan şeylerden bir tanesi.

Şimdi bu model overclock yapılabilen dört çekirdekli Intel Kaby Lake işlemci, 2667MHz RAM ve hem ekran hem de kulak girişi için THX sertifikası ile güncellendi. Daha önce 3699 dolar başlangıç fiyatına sahip olan bilgisayarın başlangıç fiyatı artık 4000 dolar. Şirket tarafından yapılan açıklamaya göre daha hızlı RAM ve son nesil işlemci ile overclock yapılsa bile yeni nesil bilgisayar çok fazla sınımıyor. Ekran kartında ise yine GeForce 1080 mevcut. 1080 Ti güncellemesi ise şimdilik yok.

Bu Blade Pro modeli ile ilk defa bir THX sertifikası taşınabilir cihaza verilmişt oldu. THX üretilen ürünlerin istenenleri karşıladığından emin olabilmek için cihazları inceledi ve böyle sertifika verdi. Ekran ve kulaklık girişi aslında bir önceki jenerasyon ile aynı ancak sadece THX ayarlamaları yapıldı. Bu sertifika ile daha yumuşak bir video performansı, daha doğru renk ve daha temiz ses almak mümkün olabilir. Yeni Blade Pro Nisan ayında satışa çıkacak.