Ray Tracing destekli Minecraft nasıl görünüyor?

Büyük pikseller ve düz renkler gibi özellikleri yüzünden bazı oyun severler tarafından tercih edilmeyen Minecraft’a yenilik geliyor. Microsoft ışın izleme teknolojisini ve oyunun görünümünü geliştirmek için Nvidia ile birlikte çalışıyor.

Ray Tracing destekli Minecraft için yeni video

Eğer bilgisayarınızda bir Nvidia 2060, 2070 ya da 2080 kartınız varsa (Super ve Ti çeşitleri de dahil), ya da dizüstü bilgisayarınızın RTX etkinleştirilmiş GPU’su varsa, siz de dinamik ışıklandırma ve gölgelendirmelerle gerçek zamanlı geliştirilmiş, daha gerçekçi bir görünüme sahip bir Minecraft oynayabileceksiniz. Oyun aynı zamanda, yansıtıcı vurgular ve fazladan derinlik gibi detaylara da sahip olacak.

Yeni görünüm için aşağıdaki videoyu izleyebilirsiniz