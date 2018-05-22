Ramazan’da tüketici davranışları araştırma sonuçları

Criteo, Türkiye’deki 59 büyük reklam verenin masa üstü bilgisayar, akıllı telefon ve tablet üzerinden yapılmış 9 milyondan fazla perakende alışveriş ve 5,7 milyondan fazla seyahat rezervasyon işlemini analiz ederek, Ramazan ayı boyunca tüketicilerin çevrimiçi harcama davranışlarını yansıtan veriler yayınladı.

Açıklanan verilere göre Türkiye’de Ramazan Ayı süresince Tüketici davranışları şöyle:

Popüler 3’lü: Giyim, Parfüm, Ayakkabı

Türkiye’deki tüketiciler ürün/servis kategorisinde %45 oranı ile en fazla elektronik sektöründen alışveriş yaparken %24 oranıyla moda ve seyahat sektörleri takip ediyor. Tüketiciler kendileri için alışveriş yaptıklarında en çok %33 oranı ile giyim sektörünü tercih ederken bunu %32 oranıyla parfüm ve %27 oranıyla ayakkabı takip ediyor.

Ramazan süresince online moda satışlarında ortalama %20 artış

Online moda satışları Ramazan Bayramı’ndan bir hafta önce %34 oranında en yüksek artış oranını yakalarken en düşük artışın Ramazan haftasında olduğu görülüyor ancak satışlar hala ortalamanın üstünde.

Ramazan’ın son haftasında perakendede %60’a varan artış

Ramazan ayı boyunca, özellikle de Ramazan Bayramı’ndan hemen önceki iki hafta süresince online perakende satışlarda önemli bir canlanma gözlemleniyor. Çünkü tüketiciler aileleri, akrabaları ve arkadaşları için çeşitli hediyeler alıyor. Satışlarda mobil alışverişin payı Ramazan Bayramı’ndan önceki hafta hafifçe yükseliyor.

2017’de, mobil perakende satışların haftalık payı Ramazan Bayramı öncesindeki haftada kademeli olarak %60’a yükseldi.

SEYAHAT VE RAMAZAN BAYRAMI

Ramazan’da seyahat satışlarında %54 artış

Criteo’nun yayınladığı veriler, Ramazan’ın seyahat satışlarını etkilediğini ve rezervasyonların Ramazan ayı içinde artarken Ramazan Bayramı’ndan sonra en üst seviyeye çıktığına işaret ediyor. Criteo’nun raporuna göre; online seyahat satışları Ramazan Bayramı’ndan önceki 2 haftada en yüksek seviyeye ulaşıyor.

Türkiye’de tüketiciler son dakikacı

Türkiye’deki tüketicilerde seyahat rezervasyonlarını son dakikada yapma eğilimi var. Tüketiciler seyahatle ilgili arama yapmaya Ramazan’ın sonuna doğru başlıyor – 2017 yılında tüm aramaların %35’i son hafta içinde gerçekleşmiştir.

Ortaya çıkan eğilime göre insanlar Ramazan’ı takip eden haftalar içinde seyahat etmeyi düşünseler de, bu seyahatlerini çok daha önceden planlamıyor.

“Mobil rezervasyonlar Ramazan sona erdiğinde satışları sürdürüyor”

Ramazan’ın son haftasında mobil üzerinden alınan seyahat satışları %60’ı geçerek gözle görülür bir artış elde ediyor. Satışlar bu haftadan sonraki hafta daha düşük de olsa ortalama olan %54 seviyesini koruyor.

RAMAZAN İÇİN EN İYİ İPUÇLARI

Criteo Türkiye ve Doğu Avrupa Ülke Direktörü Murat Kalafat, Razaman’da kampanya hazırlayacak şirketlere bazı ipuçları veriyor:

– Ramazan’dan birkaç hafta önce başlayın

– Alışveriş kampanyalarınızı Ramazan’ın ilk haftalarından önce başlatın.

– Ramazan Bayramı’na doğru kampanyalarınızı yoğunlaştırın.

– Hedef kitlenize uygulamalar ve mobil internetle ulaşın

– Sitenizi ve uygulamanızı daha fazla satış ve rezervasyon için optimize edin.

– Tüketicilere uygulama ve mobil internet üzerinden ulaşmak Ramazan hafta sonlarında satışları yüksek seviyede tutmaya yardımcı olur.