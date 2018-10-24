Raijintek Orcus 240 Su Soğutma Sistemi

Daha önceden Triton serisi hepsi bir arada su soğutma sistemleriyle beğeni kazanan Raijintek firması da sektördeki gelişmelere ayak uydurdu ve RGB LED aydınlatma desteği de içeren Orcus serisi hepsi bir arada su soğutma sistemlerini satışa sundu. Seride 120, 140, 240, 280, 360 mm radyatörlü versiyonlar bulunmakta. Aynı zamanda adının sonunda RBW olan daha yeni modellerde gökkuşağı görünümünü andıran renk geçişleri yapılabiliyor.

Bize gelen örnek 240 mm radyatöre sahip olan ve RBW içermeyen versiyonu. Haliyle epey büyük bir kutu içinde geliyor.

Kutulama açısından herhangi bir kusur yok. Tüm parçalar başarılı biçimde yerleştirilmiş ve koruma sağlanmış. Özellikle radyatörde ek koruma var.

Öncelikle Türkçe dahil çok dilde hazırlanmış kurulum rehberi ve kullanma kılavuzu karşımıza çıkıyor. Çıkan parçaları tanımak açısından faydalı.

Beklenmedik biçimde 100 ml özel soğutma sıvısı dahil edilmiş. Bu tür hepsi bir arada su soğutma sistemleri genelde kapalı devre oluyor ama ekleme şansı olacak ki bidonla sıvı geliyor. Sistemdeki toplam sıvı hacmiyse 150 ml.

Setin RGB LED aydınlatma sunmasına olanak veren ana faktör özel fanlar oluyor. 120 x 25 mm standart fanların üst kısmında LED aydınlatmayı yayan özel şeffaf şerit bulunuyor. Fan kanatları da benzet biçimde şeffaf. Titreşim kesici kauçuk contalar olumlu. PWM ile hız aralığı 800-1800 devir ve en yüksek hızda gürültü 23 dBA, hava akımı 42.17 CFM.

Montaj kiti de başarılı biçimde paketlenmiş. AMD ve Intel için ön ve arka plaka, montaj civataları, somunları ve pulları, işlemci için termal macun ve spatula, fan ve radyatör montaj civataları eksiksiz.

Setin son parçası aydınlatmadan sorumlu olan kontrolcü ve kumandası. Molex fişi üzerinden güç alan kontrolcü toplam sekiz RGB LED’i yönetebiliyor. Sağda görülen ara kabloysa destek varsa anakartla bağlantı için.

Anahtarı sola çekince RGB renk kontrolünü anakart ve yazılımı yapıyor. Sağa çekince kumanda üzerinden renkler ve yanma modları seçilebiliyor. İsterseniz tamamen kapatabilirsiniz. Farklı modlarda efekt hızı değiştirilebiliyor.

272 x 120 x 27 mm boyutlu ve 12 kanallı alüminyum radyatör kalın ya da ağır değil. Kasaya montajı ve fan montajı için sekizer civata kullanılıyor. İsteyenler dört fana çıkabilir. Aradaki özel file kaplamalı hortumun iç çapı 5, dış çapı 10.6 mm. Güçlendirilmiş teflon kullanıldığından buharlaşma kaybı azaltılmış.

Şu ana kadar görmediğimiz biçimde sistemin pompası, CPU bloğu üzerinde değil radyatöre yakın olarak duruyor. Bunun nedeni pompadan doğan titreşimin işlemci ve anakarta yansıtılmak istenmemesi. Gürültünün azalacağı açık. Sadece 25 dBA ile düşük gürültülü ama yüksek akımlı (maks. 66 L/saat) bu pompanın merkezinde dayanıklı seramik kullanılıyor.

İşlemci bloğunun üst kısmında sıvı akışını gösteren bir pervane var. Bu anı zamanda su seviyesini anlama olanağı veriyor. İç kısımda RGB LED yer aldığından işlemcinizin olduğu alan da fanlar gibi renklenmiş oluyor. Görüldüğü gibi soldaki kapak açılıp sıvı eklenebiliyor ya da komple yenilenebiliyor.

Bloğun alt kısmında yarı mat bakır kaplama hazır. Sıvı boşalacağı için söküp bakmadım ama firma açıklamasına göre soğutma performansını arttıran 0.1 mm aralıklı mikro kanallar yer alıyor.

Anakartta montaj kiti varsa önce çıkarmanız gerekebilir. Ardından kutudan çıkan evrensel arka plakayı uygun delikleri hizalayarak yerleştirin ve dört uzun civatayı takın. Uyum listesi Intel LGA 775/115x/1366/201x/2066, AMD AM4/AM3+/AM3/AM2+/AM2/FM2+/FM2.

Ardından ön kısımdan çıkan dört civata ucuna dört plastik pul takın ve dört demir somun takıp sıkın. Son olarak ön metal kapağı yerleştirin ve dört civatayla sabitleyin. İşlemci üzerine termal macun sıkmayı eksik etmeyin.

Son olarak işlemci bloğu altındaki plastik koruyucu tabakayı çıkarın ve hizalayarak yerine koyun. Son olarak özel iki civatayla sabitleyin. Bu esnada hortumların konumunu kasa içi yerleşime göre seçmeniz uygun olacak.

Kumanda üzerinden RGBW tuşlarına bakarak kırmızı, yeşil, mavi, beyaz renkler arasında seçim yapabilirsiniz. Parlaklık seviyesi değiştirilemiyor.

Modlar arasında geçiş yaparsanız sarı, mor gibi diğer seçenekler de bulunabiliyor. Nefes alma, renkler arası geçiş gibi diğer modlar arasında geçiş yaparsanız bazıları efekt hızını değiştirme olanağı veriyor. Auto seçince her bir modu 10 saniye kullanıyor.

Sıcaklık değerleri overclock aşamasında bile son derece iddialı olan Noctua D15 ikiz kuleli soğutucuya kafa tutabiliyor. Bu esnada fan hızı yüksek değere çıkabiliyor ama rahatsız edici değil. PWM ile düzenleyip hızı düşürürseniz tam sessiz hale gelebilir ama sıcaklık değeri 2-3 °C artış gösterebilir ki sorun olmayacağı ortada. 100 Avro fiyatla temin edilebilen Raijintek Orcus 240 soğutucuyu rahatlıkla önerebiliriz.