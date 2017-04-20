Radore’nin Tier III+ Standartlarına Sahip Olduğu Kanıtlandı

Datacenterportal, kendi internet sitelerinde yer alan denetimleri sonrasında Tier III+ uyumlu olduğunu tescilleyerek Radore’nin kalitesini gösterdi.

Bu işlem ile beraber Datacenterportal, Radore’nin Türkiye’de ilk sıraya yerleşmesine karar verdi. Büyük işletmelerin, yatırımcıların kısacası sektörün neredeyse tamamına veri merkezlerinin artı ve eksi yönleri konusunda danışmanlık veren Unisonius girişiminin parçası olan Datacenterportal sektörün en önemli isimlerinden biri olarak biliniyor.

Radore Veri Merkezi Pazarlama Müdürü Görkem Öztürk yaptığı açıklamada Datacenterprotal gibi dünya çapında kabul edilmiş bir mecra tarafından en üst standarta layık görülmenin haklı gururunu yaşadıklarını belirtti.

Datacenterportal bu denetim sırasında Güvenlik, Enerji, İklimlendirme, Felaket Kurtarma ve Kesintisiz Erişim gibi konu başlıklarını ele alıyor ve değerlendirdiği kurumları bu başlıklara göre değerlendiriyor. Datacenterportal veri merkezini %99.99 uptime ile Tier III+’a layık gördü.