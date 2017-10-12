Qualcomm, Tekel Oluşturmaktan Dolayı 744 Milyon Dolarlık Ceza Aldı

Qualcomm mobil teknoloji pazarında tekel oluşturmaya yönelik girişimlerinden dolayı Tayvan’da 744 milyon$ cezaya çarptırıldı.

Kanun uygulayıcılar Qualcomm’un CDMA, WCDMA ve LTE yongalarında monopol pozisyonda olduğunu ve bu pozisyonunu kötüye kullandığını iddia etti. Şirkete para cezasından başka cezalarda verildi.

Ceza, Tayvan’ın Adil Ticaret Komisyon’undan geldi. Para cezasının dışında şirket yılda iki defa diğer şirketlerle olan anlaşmalarını komisyon ile paylaşacak. Şirketin, teknolojisini doğru bir şekilde lisanslamada başarısız olduğu iddia ediliyor. Diğer taraftan Qualcomm ise kararı temyize götürme planları peşinde.

Snapdragon’ın geliştiricisine benzer bir dava da Apple ve Amerikan Federal Ticaret Komisyonu tarafından açılmış durumda. Apple şirketin hem lisans hem de donanım parası almasından dolayı şikayetçi. Apple geçtiğimiz aylarda dava sonuçlana dek şirkete herhangi bir lisans ücreti ödemeyeceğini açıklamıştı.