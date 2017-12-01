Qualcomm Snapdragon 845 ile Yeni Nesil Kryo Çekirdekler

Mobil teknoloji sektörünün devlerinden Qualcomm’un yeni nesil amiral gemisi yonga seti Snapdragon 845 hakkında yeni bilgiler açığa çıktı. Snapdragon 845 yeni nesil çekirdekler ve daha hızlı modem ile geliyor.

Mobil sektörün hatrı sayılır firmalarından Qualcomm’un yeni amiral gemisi yongası Snapdragon 845 ile ilgili bilgiler açığa çıkıyor. Kısa bir süre sonra resmi olarak tanıtılması beklenen 845 için ise birçok detay ortaya çıkmış durumda.

3. nesil Kryo çekirdekler ARM’ın yeni Cortex-A75 ve A55 çekirdeklerinden oluşacak ve DynamIQ olarak adlandırılan çoklu çekirdek kümesi teknolojisiyle gelecek. Hem performans hem de enerji verimliliği alanlarında artış sağlayan bu çekirdekler, DynamIQ teknolojisiyle hem enerji yönetimi hem de daha iyi işlem yeteneğine sahip olacaklar.



Snapdragon 845’in 4 + 4 yapısında 8 çekirdekli olarak gelmesi ve DynamIQ ile 2+6 veya 3+5 gibi farklı çekirdek kümelerini kullanabilmesi bekleniyor. Üretim teknolojisi tarafında ise firmalar henüz 10 nm seviyesini geçemedikleri için geçen yıl Samsung’un 10 nm FinFET üretim bandında üretilen Snapdragon 835 gibi yeni yonga’nın da 10 nm olarak gelmesi bekleniyor.

Yapay Zeka ve Yeni Teknolojiler

Qualcomm bu kadar güçlü bir yonga ile kapasiteyi tam anlamıyla kullanmak isteyecektir. Snapdragon 820’den beri makine öğrenimini destekleyen firma CPU, GPU ve DSp birimlerinin heterojen kullanımıyla karmaşık algoritmaları çözme üzerine yoğunlaşmış durumda. Firmanın yapay zeka tarafında bu yaklaşıma devam edeceği ve yapay zekanın performans ve verimililik artırma yönlerinden yararlanacağı aşikar

Mobil Veri

Yeni yonga X20 modemi ile önceki nesilde 1 Gbps olan mobil veri bağlantı hızını 1.2 Gbps seviyesine çıkarıyor. Qualcomm aynı zamanda 5G destekli x50 modemini de tanıtmıştı. Firmanın yeni yonga ile 5G’ye ilk adımı atabileceği konuşulmakta. Ayrıca hızlı şarj teknolojisi olan Quick charge’ın 5. nesli de beklenen özellikler arasında

Kamera

Qualcomm elde ettiği bu güçten sonuna kadar yararlanmak isteyecektir. İddialara göre Snapdragon 845 yongası ön ve arka tarafta toplamda dört adet ve 25MP’e kadar kamera destekleyecek. Video kısmında ise 60 kare hızında 4k çözünürlükle video kaydı yeteneği konusunda herhangi bir detay bulunmamakta.

Müşterilere bakıldığında ise ilk parti için Galaxy S9’da kullanılmak üzere Samsung bulunmakta. Samsung dışında Lg ve Xiaomi’nin de Snapdragon 845 içeren cihazlar üretmek istediği biliniyor.