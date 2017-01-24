Qualcomm, Apple ile Davaya Rağmen Çalışmaya Devam Edecek

Apple, Qualcomm’a 1 milyar dolarlık patent davası açmıştı ancak bu dava iki şirket arasındaki alışverişi etkilemeyecek gibi duruyor.

Apple’ın dava etmesinin arkasında yatan neden Qualcomm’un çok basit patentlerin kullanımı için çok fahiş fiyatlar istemesi. Geçen hafta da Amerikan Federal Ticaret Komisyonu, Qualcomm’u tekelleşme kanununu çiğnediği için mahkemeye vermişti.

iPhone modelleri için modem çipi üreten Qualcomm buna devam edecek. Durum Amerika’da çok karışık. Qualcomm çipli iPhone modelleri Sprint ve Verizon tarafından tarafından kullanılan sistemleri destekliyor. iPhone 7 ile beraber Intel tarafından üretilen modem çipleri de AT&T ve T-Mobile tarafından kullanılan sistemleri destekliyor. Apple ise bu hassas dengeyi bozmak istemiyor.

Mahkemenin sonucu ne olursa olsun şirketler arasında alışveriş devam edecek gibi gözüküyor. Ancak gelecek günlerde yaşanabilecek ekstra bir gelişme büyük sonuçlar doğurabilir.